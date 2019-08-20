市場氣氛回軟 中半山豪宅睇樓成交量俱跌

近期，中半山睇樓人流疏落，原因之一是貼價放盤不多，現市場的盤源中，不少也是連租約放盤，雖然成交偏靜，不過，仍不乏大碼成交。如帝景園最新有低層戶，連車位以6350萬成交，呎價逾4萬。



中原地產分區聯席董事李建榮表示，中半山豪宅自5月錄得約15宗成交後，6月整體受到中美貿易戰，以及本港社會的政治氣氛，成交量回落至約8宗，而本月暫時錄得約3宗。最近，到中半山睇樓的買家，目標銀碼屋苑不同，睇樓客取態也各異，若是留意樓價約2000萬至3000萬的單位，這類準買家較為觀望，至於目標4000萬至8000萬豪宅的富豪客，由於他們甚有實力，因此問盤相對積極。



帝景園低層每呎逾4萬



事實上，市場近期亦錄得大額成交，包括區內多個指標豪宅屋苑，如位於舊山頂道的帝景園，打破6月份的悶局，於本月錄得5座低層B室，實用面積1530方呎，據悉放盤約1、2個月後，連1個車位以6350萬成功易手，呎價約41503元，屬市價。



李氏指出，帝景園的5幢住宅物業中，只有第1、4及5座的單位可於市場買賣，今年暫時錄得的成交單位，主要集中於第4座及第5座，這類單位的實用面積約1500方呎，屬屋苑的入門單位，最新入場叫價連車位約6500萬，可交吉。至於第1座單位的開則較大，其中實用面積約2141方呎的單位，連2個車位的叫價約1.18億。



嘉富麗苑「無契樓」9350萬承接



另外，李建榮透露，梅道的嘉富麗苑亦錄得買賣，成交為1座中層A室，實用面積2348方呎，連有1個車位，然而據知原業主遺失屋契，令單位成為「無契樓」，單位於去年8月開始一直放盤，最終本月以9350萬獲買家承接，按同類型單位市值約1.1億計算，是次造價較市價低約15%。目前，市場的放賣盤約7、8個，大多數屬連租約單位，其中實用面積約1562方呎的單位，最平叫價約5800萬起，而實用面積逾2300方呎的大戶，叫價則約1.28億。



香港置業高級聯席董事袁振邦稱，暑假臨近，不少業主及準買家都會外出旅遊，這段時期的中半山豪宅睇樓量不活躍，每星期只有1、2組客人睇樓，而且以租賃成交較多，買賣市況淡靜。



帝景閣複式賣5900萬



袁氏表示，位於堅尼地道的帝景閣，6月錄得罕有特色單位成交，該單位位於高層，實用面積1758方呎，享有開揚市景。原業主由去年開始放盤，叫價由最初約7000萬，一直減至5900萬易手，造價合理。資料顯示，整幢物業只有9個複式單位，對上一次有複式戶成交，已經是2016年6月，該頂層複式連天台單位，實用面積逾2100方呎，當時以7080萬成交。物業以用家主導，所有單位都不設車位，目前市場放盤量約不多於5個，全部為分層單位，入場價約3300萬。



此外，坐落麥當勞道的寶樺臺，同樣交投不多，今年終於錄得首宗成交，單位位於中層B室，實用面積1596方呎，連1個車位。原業主開價約5600萬放售，放盤約半年，於6月獲買家以市價5300萬承接，呎價約33208元。袁氏指出，屋苑確實放賣盤源約2、3個，多數連租約，並集中於低層，入場費約5600萬。