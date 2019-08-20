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海怡半島兩房876萬沽售

2019-08-20 列印
  據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯高級分區營業經理林潤強表示，鴨脷洲海怡半島33座中層A室，面積為521方呎，為兩房間隔，議價後以876萬成交，呎價為16814元，屬市價，買家為家庭客，據悉，原業主於14年12月以約645萬購入，是次轉售帳面獲利約231萬。

  利嘉閣分行經理黃金欽表示，將軍澳都會駅10座中層C室，面積約731方呎，採3房連套房間隔，望山景，原先叫價1200萬，議價後獲買家以1128萬承接，呎價15431元，據了解，原業主於10年8月以515萬購入，帳面獲利約613萬。

  世紀21家天下分行經理黎振傑表示，大角咀富榮花園8座低層G室，面積592方呎，3房間隔，望內園景，以784萬（居二價）獲白居二買家承接，呎價13243元。據了解，原業主於14年7月以430萬（未補地價） 購入，帳面獲利354萬。

  美聯助理區域經理葉容生表示，上水顯峰中層D室，面積約507方呎，屬3房間隔，原先叫價約700萬，累減至636萬成交，呎價為12544元，原業主於07年9月以約213.7萬購入，是次轉手帳面獲利約422.3萬。

  中原副分區營業經理潘婉兒表示，粉嶺名都6座中層B室，面積399方呎，兩房間隔，以502.6萬沽出，呎價12596元，新買家購入作自住，據悉，原業主則於15年以415萬購入，是次易手帳面獲利約87.6萬。

  世紀21北山營業董事嚴智贇表示，天后君悅華庭低層A室，面積406方呎，1房間隔，望街景，獲區外上車客以約730萬承接，呎價17980元，屬市價水平。據了解，原業主於16年以585萬購入，帳面獲利145萬。
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