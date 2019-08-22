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﻿屋苑頻錄議價成交

2019-08-22 列印
■市場氣氛偏淡，屋苑頻錄議價成交。
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　　據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯首席高級營業經理陳少鴻表示，馬鞍山新港城H座中層2室，面積338方呎，兩房間隔，享海景，議價後以600萬易手，呎價17751元，屬市價，買家購入作自住。原業主於08年以160萬購入，現沽出帳面獲利440萬。

新港城兩房「六球」沽

　　祥益高級區域經理黃肇雯表示，天水圍居屋天盛苑B座中層13室，面積539方呎，兩房設計，獲區內首置客垂青，以405萬（居二價）購入作自住，呎價7514元。原業主於00年以98萬（居二價）購入，是次轉手帳面獲利307萬。

康田苑每呎1.45萬易手

　　中原分行經理湯鈞表示，屯門豐連1座低層G室，面積263方呎，開放式間隔，議價後以420萬沽出，呎價15970元，據悉，買家為新盤向隅客。原業主於16年以247.9萬買入，現轉手帳面獲利172.1萬。

　　世紀21奇豐高級分行經理蔡蓓表示，馬鞍山迎海‧星灣19座高層E室，面積498方呎，兩房間隔，獲買家以805萬承接，呎價16165元。據悉，原業主於14年以505萬購入，帳面獲利300萬。

　　利嘉閣助理分區董事黃永全稱，元朗萬豐大廈高層H室，面積252方呎，議價後以423萬易手，呎價16786元。據悉，原業主於14年以260萬買入，現轉手帳面獲利163萬。

　　世紀21聯誠董事謝寶昭表示，藍田康田苑A座中層7室，面積420方呎，兩房間隔，以610萬（自由市場價）承接，呎價14524元。據了解，原業主於13年以362.8萬（已補地價）購入，帳面獲利247.2萬。
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