新港城兩房「六球」沽
祥益高級區域經理黃肇雯表示，天水圍居屋天盛苑B座中層13室，面積539方呎，兩房設計，獲區內首置客垂青，以405萬（居二價）購入作自住，呎價7514元。原業主於00年以98萬（居二價）購入，是次轉手帳面獲利307萬。
康田苑每呎1.45萬易手
中原分行經理湯鈞表示，屯門豐連1座低層G室，面積263方呎，開放式間隔，議價後以420萬沽出，呎價15970元，據悉，買家為新盤向隅客。原業主於16年以247.9萬買入，現轉手帳面獲利172.1萬。
世紀21奇豐高級分行經理蔡蓓表示，馬鞍山迎海‧星灣19座高層E室，面積498方呎，兩房間隔，獲買家以805萬承接，呎價16165元。據悉，原業主於14年以505萬購入，帳面獲利300萬。
利嘉閣助理分區董事黃永全稱，元朗萬豐大廈高層H室，面積252方呎，議價後以423萬易手，呎價16786元。據悉，原業主於14年以260萬買入，現轉手帳面獲利163萬。
世紀21聯誠董事謝寶昭表示，藍田康田苑A座中層7室，面積420方呎，兩房間隔，以610萬（自由市場價）承接，呎價14524元。據了解，原業主於13年以362.8萬（已補地價）購入，帳面獲利247.2萬。