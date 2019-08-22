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﻿李節花園呎租59.8元

2019-08-22 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業首席聯席董事周世康表示，灣仔李節花園中高層E室，面積435方呎，一房間隔，望開揚市景，以2.6萬租出，呎租59.8元，據了解，新租客為內地客。業主於10年11月以約485萬購入，現享回報6.4厘。

　　Q房網助理營業經理衛國雄表示，元朗PARK YOHO GENOVA第15B座中層C室，面積526方呎，兩房間隔，望內園景，獲租客以1.48萬租入，呎租28.1元。據了解，業主於17年7月以632.4萬購入，按買入價計算，租金回報約2.8厘。

　　中原高級分區營業經理林經略表示，荃灣綠楊新邨D座低層2室，面積451方呎，兩房間隔，月租1.68萬，呎租37.3元。業主於06年3月以163萬買入，回報達12.4厘。
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