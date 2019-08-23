第一城兩房565萬易手
利嘉閣分區董事鄭運就稱，大角咀利奧坊‧曉岸1座高層J室，面積249方呎，一房連開放式廚房間隔，原叫價630萬，及後累減30萬，以600萬交吉易主，呎價24096元。據悉，原業主於16年7月以484.1萬買入，剛鬆綁SSD，現帳面獲利115.9萬。
中原高級資深分區聯席董事吳鳳萍稱，西營盤星鑽低層F室，面積392方呎，一房間隔，望樓景，以950萬易手，呎價24235元。原業主於15年以797萬購入，帳面獲利153萬。
美聯高級營業經理蕭俊健表示，鰂魚涌逸意居2座中層E室，面積664方呎，兩房間隔，獲用家垂青，以1380萬成交，呎價20783元。原業主於97年以910.8萬購入，是次轉售帳面獲利469.2萬。
祥益高級區域經理黃慶德表示，屯門慧豐園1座低層G室，面積476方呎，兩房間隔，獲區內客垂青，以500萬購入，呎價10504元，屬市價水平。原業主於15年以370萬購入，轉手帳面獲利130萬。
花園城每呎1.84萬沽
中原高級分行經理杜文俊表示，沙田花園城2期雅碧苑中層B室，面積269方呎，一房間隔，以495萬易手，呎價18401元。原業主於16年以307萬購入，帳面獲利188萬離場。