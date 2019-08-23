全世界最大合法賽馬及體育對賭網站「必發」（Betfair），其在澳洲的分部日前宣布，其業務範圍將拓展至香港賽馬，意即由下周日香港新馬季開鑼起，該網站在澳洲的顧客，又或其餘在世界各地能夠使用該網站的客戶，除了可投注香港賽事之外，更可個人充任外圍莊家，收受投注在任何參賽馬的注碼而從中取利（俗稱「食馬」）。 根據「必發」網站新聞公告解釋，此舉目的是為了遏止注碼流向海外非法網站，務求將錢留在澳洲。然而，「必發」將業務拓展至亞洲，事前沒有向香港馬會諮詢，當然亦沒有徵求馬沒會同意，馬會賽馬事務執行總監夏定安對此表示，對於一家上市公司，竟不尊重知識產權而感到失望。目前香港馬會管理層正與法...

2019-08-23