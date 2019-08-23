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﻿港灣豪庭呎租48.8元

2019-08-23 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業首席聯席董事文愛玲表示，大角咀港灣豪庭4座中層A室，面積322方呎，原屬兩房間隔，現改為一房，議價後以1.57萬租出，呎租48.8元，據悉，新租客為單身客。業主於10年10月以263萬購入，現享回報7.2厘。

　　美聯區域經理佘錦驊表示，筲箕灣香島5座低層B室，面積845方呎，三房連套房間隔，月租3.3萬，呎租39.1元。業主於18年以1889萬購入，租金回報2.1厘。

　　利嘉閣高級分區董事關騰達稱，東涌藍天海岸2座低層A室，面積804方呎，三房連套房間隔，望海景，獲租客以22000元承租，呎租27.4元。據悉，業主於10年3月以405萬買入上述單位，租金回報率逾6.5厘。
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