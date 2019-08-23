﻿眺望內園景致 畢架山峰高雅大廳富麗和諧

市區洋房有價有市，其中位於九龍歌和老街的畢架山峰，亦有提供洋房大宅。今次帶大家參觀其中一座大宅，實用面積2638方呎，擁有3間套房，戶主更在屋內特設私人酒窖，而大廳樓底特高，花園及天台分別均超過1000方呎，享有內園泳池及山景。



畢架山峰於2006年入伙，由信和置業、華人置業及萬泰集團合作發展，項目由5座分層大廈及22座洋房組成，共有220個單位，自設住客會所，設備多元化。屋苑位置地勢相對較高，並鄰近城大學生宿舍，坐落於歌和老街及達之路交界，前往又一城商場及港鐵九龍塘站需約10分鐘步程，日常生活配套都能滿足。



2層高洋房



馬上走訪大屋，實用面積2638方呎，樓高2層，可以公司股權形式轉讓買賣。入屋需由車庫旁邊樓梯拾級而上，經過花園進入單位，私隱度高。身處於巨廳之中，不但裝潢貴氣十足，廳內約15方呎高樓底更是別具氣派，兩廳分別掛上大型吊燈作點綴。



客廳放有多組沙發，將客飯兩廳清楚分區，廳區一隅還有一個偏廳，供小朋友玩樂。飯廳中央有一套木系餐桌椅，可供6人使用，兩旁牆身以大型掛畫及鏡面佈置，簡單而高雅。由客廳位置步出至露台，放滿不少盆栽，並外望屋苑內園泳池及附近市景。



貯物房改裝為酒窖



單位再上一層為睡房區，提供3套房間隔，主人套房內櫳偌大工整，同樣以白色及木色作主調，雙人睡牀對出位置放有工作桌面，房內還設有多門入牆衣櫃，收納戶主大量衣服，毗鄰的套廁面積也不細，潔具簇新。



屋內的天台逾1300方呎，提供另一個地方讓戶主栽種植物，同時又可享有開揚景致。值得一提，廚房毗連的貯物房，已改建成私人酒窖，可見戶主對生活品味的追求。