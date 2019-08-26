遠眺沙灣海景 Bisney View高雅大廳簡約溫馨

薄扶林碧荔道一帶的住宅以低密度發展，位置自成一國，環境清靜，市場交投不多。今次介紹的Bisney View洋房，屬市場罕有放盤，實用面積1779方呎，4房1套設計，並外連花園及天台，既可有翠綠園林，又可遠眺沙灣海景，擁有雙重景致。



位於薄扶林碧荔道47至49號的Bisney View，於1984年入伙，僅提供7間洋房。項目位處內街地段，人車稀少，私隱度高，該地段一帶的住宅亦以低密度發展，亦鄰近由華懋發展、位於碧荔道55至57號的新盤。出入方面，駕車可經薄扶林道直達中環商業區，車程約15分鐘，而附近有多所國際學校，如堅尼地小學及德瑞國際學校等。



三層四房洋房



今次走訪的雙號屋，屬屋苑現時唯一的放盤，實用面積1779方呎，樓高3層。首先參觀位於地下的大廳，內櫳主要採用白色和木色佈置，簡單而大方，客飯兩廳有明確的分區，四四正正的空間配合特高樓底，令廳堂不致侷促。



客廳放有黑色沙發及玻璃茶几後，還有很多走動位置，旁邊的飯桌選用雲石桌面，配襯多種鮮色的高背餐椅，而牆身亦有一幅大掛畫裝飾，令平實的廳區變得更有生氣。客廳設落地玻璃趟門，並通往約800方呎花園，令空間得以延伸，同時引入充裕自然光，恍如置身於園林中，生活優哉悠哉。



拾級而上，屋內設有4房1套間隔，分布於中層及頂層。主人套房佈置簡約，戶主特別選用橙色特色牆，與周邊的白色和深木色佈置營造視覺對比，雙人睡牀兩側置有中式座椅，用來擺放枱燈及飾物，不失和諧感。天台空間寬闊，既可種植花花草草，又能夠遠眺沙灣一帶海景。



