﻿錦綉花園劈價247萬沽

美聯高級分區營業經理鄔銘洛表示，元朗錦綉花園連錄低市價成交，其中D段第三街單號屋，面積848方呎，三房兩廳間隔，原叫價1200萬，減至953萬成交，減價247萬，屬年內造價新低，呎價11238元，低市價約16%。另一L段4街單號屋，面積848方呎，作價1038萬，呎價12241元，低市價9%。
港置助理分區董事劉浩勤指出，將軍澳日出康城首都3座高層RB室，面積519方呎，兩房間隔，以700萬成交，呎價13487元，低市價12%，新買家為上車客。
新屯門中心兩房500萬沽
中原分行經理朱建宗表示，新屯門中心9座低層G室，面積455方呎，兩房間隔，以500萬沽出，呎價10989元，低市價5%，新買家為上車客。
世紀21奇豐物業區域經理莊瑞生表示，馬鞍山薈朗1座低層A01室，面積229方呎，開放式間隔，早前以470萬放售，減價至398萬連租約售出，呎價17380元，造價重返年初水平，新買家為投資者。
中原副區域營業經理王勤學表示，元朗YOHO Midtown 2座中層G室，面積443方呎，兩房間隔，以753萬成交，呎價16998元，造價重回今年三月水平。
利嘉閣分行經理何詠詩透露，西營盤星鑽低層F室，面積392方呎，一房連開放式廚房間隔，原叫價1050萬，終以950萬連租約售出，呎價24235元，低市價10%。