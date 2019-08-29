﻿建灝2.44億奪屯門景秀里住宅地

上周五截標的屯門景秀里住宅地皮，獲18個發展商入標競爭，並於昨日開標，由建灝地產力壓其餘入標財團奪得，地價逾2.44億，每方呎樓面地價6499元，高市場估值約10%。



高市場估值約10%



地政總署昨日公佈屯門景秀里地皮招標結果，由建灝地產奪得，地價逾2.44億，以可建樓面37575方呎計，每方呎樓面地價6499元，高市場估值約10%。建灝地產集團投資部經理鄭智榮表示，非常高興投得該地，集團計劃把上址打造為精品豪宅，未來落成單位可享翠綠山景。



鄭智榮又指，集團看好新界西北區及大灣區發展，該地皮位置優越，擁有完善交通網絡，未來屯門至赤鱲角連接路啟用，往來機場交通更為方便。



建灝過往不時奪得政府地皮，上一次為2016年奪得赤柱黃麻角道地皮，興建為洋房項目，同時亦於2014年奪得啟德1I區1號地盤，目前已發展為新盤天寰，以及於2013年奪得屯門虎地地皮，現發展為新盤18逸品。



樓面呎價6499元



萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文稱，中標價比預期略高，在目前市況下，反映中小型發展商「餓地」，急需補充土地儲備，相信發展商長遠對後市仍有信心，估計項目主要興建小型單位，以上車盤為主，預期落成後呎價逾1.4萬，總投資額4.5至5億。



資料顯示，該地皮位於屯門景秀里與景峰徑交界，地皮面積11386方呎，以地積比率3.3倍發展，最高可建37574方呎，高度限制水平基準為100米。地皮於上周接獲18份標書，入標財團包括新地、嘉華、信和、麗新、香港興業、英皇及宏安等。