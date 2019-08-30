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﻿御龍山兩房月租1.95萬

2019-08-30 列印
　　二手再錄市價租務個案，中原分區經理周家傑表示，火炭御龍山1座高層E室，面積563方呎，兩房間隔，以19500元租出，呎租34.6元。業主於08年以518.5萬購入，是次租出單位可享4.5厘租金回報。

　　祥益區域董事林偉光表示，屯門金安大廈低層C室，面積326方呎，兩房間隔，獲區內客垂青，以9500元租出，呎租29.1元。

　　香港置業營業經理張志豪表示，長沙灣順興閣低層A室，面積291方呎，一房間隔，望市景，議價後以1.15萬租出，呎租39.5元，據了解，新租客為內地客。業主於97年以140萬購入，現享回報9.9厘。

　　利嘉閣分行經理高偉鴻表示，跑馬地樂天峯低層A室，面積1281方呎，三房連套房間隔，望馬場景，獲租客以80000元承租，呎租62元。
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