睇樓成交俱減 元朗洋房議價空間僅3%至5%

元朗洋房屋苑近月交投淡靜，然而業主在叫價上有顯著的下調空間，都能吸引買家入市意慾，如錦綉花園有業主因離港移民，將放盤約3個月的洋房減價放售，最後以1062萬沽出，較5月同類型洋房的新高價低逾一成。



中原地產分區經理張健業表示，元朗的三大洋房屋苑，包括錦綉花園、加州花園及加州豪園，自5月共錄得約25宗成交後，踏入6月開始，市場氣氛明顯出現冷清，連續2個月的成交量均錄得單位數，睇樓量亦下跌約3成至4成。雖然，區內新盤PARK YOHO Napoli於7月下旬推售新一批單位，但項目主打分層戶，與區內洋房屋苑的客源大相徑庭，因此未能帶動二手交投氣氛。



租賃成交方面，7月的區內洋房租賃個案則維持約20宗，張氏解釋，這些租客並未有因近期本港的政治氣氛而影響他們的情緒，相反買家的考慮會較審慎，還價幅度可能預多約5%，而業主叫價態度變化不大，僅約5%願意增加減幅至約3%至5%放售單位。



錦綉花園減50萬易手



張健業透露，元朗錦綉花園7月錄得2宗成交，其中一宗為低市價個案，單位為K段第2街單號屋，實用面積848方呎，屬屋苑的入門版戶型，原業主約3個月前以貼近市價約1180萬放賣單位，其後減價約50萬至80萬，即獲多組客人睇樓，最終以1062萬易手。據了解，原業主因移民關係，故願意減價套現離場，若與5月時同類型單位以1220萬高價成交作比較，是次造價低約13%。



另外，同一地段另一間單號屋，實用面積1035方呎，有裝修，並罕有附設約2100方呎大花園，7月初以約1860萬放售，約1星期後以1788萬沽出，較市價高約8%。張健業指出，整個錦綉花園只有約20個同類型單位，現時屋苑約60個放賣盤源中，只有1間洋房連大花園放售，位於紫荊南路，實用面積1035方呎，連約3000方呎花園，目前叫價約1900萬。



加州花園單邊屋售1638萬



美聯物業高級營業經理廖煜榮稱，加州花園及加州豪園於7月的交投淡靜，前者僅錄得1宗，後者則未有開單。加州花園的成交為紅棉徑單號屋，實用面積1377方呎，附設大花園，外望內街樓景，但罕有位處單邊位，故景觀更開揚。單位原開價約1900萬，與市價偏離一段距離，放盤約2、3個月後，終以市價1638萬成交，減幅約14%，每呎11900元。



現時，加州花園的放盤量約15個，最平叫價約1150萬，加州豪園則有約10個，由於單位開則較大，入場價亦較高，約1680萬，兩個屋苑的盤源以交吉單位為主，有部份為業主「轉租為賣」的單位，所以準買家睇樓亦相對客易。廖氏又提到，元朗早前有多宗社會及治安事件，但地點位於市中心位置，遠離洋房屋苑地段，加州花園及加州豪園業主皆未有出現「劈價」情況。



翠巒1090呎1388萬售出



位於牛潭尾新潭路的翠巒，樓齡約13年，提供63間洋房，交投量不多。廖煜榮表示，屋苑最新一宗買賣於5月錄得，成交為單號屋，實用面積1090方呎，以1388萬易手，高市價約一成，呎價約12734元。目前，屋苑最新提供5間洋房放售，最平價為一個銀主盤，約1350萬叫價，下一個放盤則約1370萬起。