海怡兩房860萬易手
中原市務經理徐威文表示，上水中心5座中層C室，面積350方呎，兩房間隔，以505萬易手，呎價14429元。原業主則於13年以280萬購入，是次易手帳面獲利225萬。
美聯聯席區域經理黃森傑表示，馬鞍山迎海．星灣御23座低層A室，面積1014方呎，四房連套房間隔，望部份海景，以1495萬獲家庭客承接，呎價14744元。據悉，原業主於16年以約1362.7萬購入，轉手帳面獲利約132.3萬。
祥益高級區域經理黃慶德表示，屯門兆山苑G座低層8室，面積546方呎，兩房間隔，獲區內客垂青，以428萬（自由市場價）購入，呎價7839元，屬市價水平。
世紀21北山地產高級客戶經理梁淑儀表示，北角嘉威大廈B座低層2室，面積240方呎，一房間隔，望街景，獲區外上車客以408萬承接，呎價17000元，屬市價水平。據了解，原業主於09年以155萬購入，帳面獲利253萬。
嘉威大廈呎價1.7萬
利嘉閣分行經理黃金欽表示，將軍澳SAVANNAH第3B座中層E室，面積331方呎，開放式間隔，望公園景，經議價後以600萬易手，呎價18127元。據了解，原業主於16年5月以約384萬購入，現轉手帳面獲利216萬。