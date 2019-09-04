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沙田第一城兩房520萬易手

2019-09-04 列印
■沙田第一城39座高層E室，面積284方呎，2房間隔原先叫價555萬，其後減價至520萬易手。資料圖片
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        據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，世紀21奇豐高級分行經理李嘉文表示，沙田第一城39座高層E室，面積284方呎，2房間隔，望樓景，原先叫價555萬，其後減價至520萬易手，呎價18310元，屬市價水平。據悉，買家為自用客，原業主於14年以322萬購入，帳面獲利198萬。

　　美聯高級營業經理黃家明表示，牛頭角淘大花園A座高層4室，面積375方呎，屬2房間隔，成交價600萬，呎價16000元，屬市價水平。據悉，買家為自用客，原業主於11年斥資268.8萬購入，是次轉手帳面獲利約331.2萬。

泓景臺中低層呎價17395元

　　香港置業首席分區董事方文偉表示，長沙灣泓景臺7座中低層D室，面積478方呎，兩房間隔，望泳池景，議價後以831.5萬易手，呎價17395元，屬市價水平。據了解，買家為首置客，原業主於14年以約610萬購入，是次轉售帳面賺約221.5萬。

　　利嘉閣分行經理黃金欽表示，將軍澳SAVANNAH第2A座中層E室，面積約310方呎，採一房間隔，望城市景，原先叫價630萬，經議價後以600萬交吉易手，呎價19355元。據了解，原業主於16年以約367.7萬購入，現轉手帳面獲利約232.3萬。

　　中原分區營業經理胡耀祖表示，馬鞍山嘉華星濤灣2座中層F室，面積494方呎，兩房間隔，以745萬易手，呎價15081元。原業主於09年以268萬購入，是次沽出帳面獲利約477萬離場。

　　中原副分區營業經理柯勇表示，將軍澳日出康城領峯6座中層RD室，面積990方呎，屬四房連套房間隔，以1230萬成交，呎價12424元。
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