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嘉湖山莊樂湖居三房月租1.4萬

2019-09-04 列印
        二手再錄市價租務個案，祥益分行經理謝利官表示，天水圍嘉湖山莊樂湖居13座中層B室，面積633方呎，3房間隔，以月租1.4萬租出，呎租為22.1元。

        中原區域營業經理伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊1座中層A室，面積629方呎，3房連套房間隔，以1.55萬租出，呎租約24.6元，業主於11年以233.8萬購入，是次租金回報約8厘。

        香港置業高級聯席董事胡耀才表示，南昌站匯璽II第3B座高層C室，面積363方呎，屬1房間隔，望海景，以1.95萬租出，呎租53.7元，業主於17年12月以約863萬購入，租金回報2.7厘。

        祥益分行經理林家倫表示，天水圍天富苑L座高層7室，面積506方呎，兩房間隔，獲外區客垂青，以1.2萬租出，呎租為23.7元。

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