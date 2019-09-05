昇悅居兩房「八球」沽
世紀21奇豐分行經理袁麗詩表示，沙田居屋愉翠苑愉禮閣高層2室，面積519方呎，兩房間隔，以603.8萬（居二市場價）易手，呎價11634元。原業主於05年以132.8萬（未補地價）購入，帳面獲利471萬。
祥益分行經理黃文樂表示，屯門景新臺3座中層F室，面積476方呎，兩房間隔，獲區內白居二客垂青，以380萬（居二市場價）購入作自住，呎價7983元，屬市場價成交。
中原高級分行經理何嘉業稱，西營盤薈臻中層B室，面積259方呎，一房間隔，以622萬易手，呎價24015元。原業主於12年以605萬買入單位，帳面獲利17萬。
美聯高級營業經理黃家明表示，牛頭角安基苑A座基仁閣中層6室，面積568方呎，三房間隔，景觀開揚，成交價625萬，呎價11004元。
映灣園呎價1.14萬易手
利嘉閣高級經理劉景駿表示，東涌映灣園12座高層C室，面積565方呎，兩房間隔，望山景，以647.5萬易手，呎價11460元。據了解，原業主於12年以425萬購入，現轉手帳面獲利222.5萬。
祥益分行經理謝利官表示，天水圍慧景軒1座高層B室，面積712方呎，三房間隔，以852.8萬購入，呎價11978元，屬市場價成交，買家為換樓客。