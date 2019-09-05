  • 2019年9月5日 星期四
  • 25º
  • 97%
熱門： 撤回修例林鄭月娥謀殺學生彈弓

日報新聞 > 地產

屋苑頻錄市價成交

2019-09-05 列印
■雖然樓市市況不濟，惟二手仍錄市價成交個案。
■雖然樓市市況不濟，惟二手仍錄市價成交個案。
■雖然樓市市況不濟，惟二手仍錄市價成交個案。
Previous Next

　　據星島地產網報道，屋苑再錄市價成交個案，香港置業首席聯席董事曾家輝表示，長沙灣昇悅居8座低層C室，面積517方呎，兩房間隔，望山景，議價後以800萬成交，呎價15474元，屬市價，據悉，買家為自用客。原業主於02年以174萬購入，是次轉售帳面獲利626萬。

昇悅居兩房「八球」沽

　　世紀21奇豐分行經理袁麗詩表示，沙田居屋愉翠苑愉禮閣高層2室，面積519方呎，兩房間隔，以603.8萬（居二市場價）易手，呎價11634元。原業主於05年以132.8萬（未補地價）購入，帳面獲利471萬。

　　祥益分行經理黃文樂表示，屯門景新臺3座中層F室，面積476方呎，兩房間隔，獲區內白居二客垂青，以380萬（居二市場價）購入作自住，呎價7983元，屬市場價成交。

　　中原高級分行經理何嘉業稱，西營盤薈臻中層B室，面積259方呎，一房間隔，以622萬易手，呎價24015元。原業主於12年以605萬買入單位，帳面獲利17萬。

　　美聯高級營業經理黃家明表示，牛頭角安基苑A座基仁閣中層6室，面積568方呎，三房間隔，景觀開揚，成交價625萬，呎價11004元。

映灣園呎價1.14萬易手

　　利嘉閣高級經理劉景駿表示，東涌映灣園12座高層C室，面積565方呎，兩房間隔，望山景，以647.5萬易手，呎價11460元。據了解，原業主於12年以425萬購入，現轉手帳面獲利222.5萬。

　　祥益分行經理謝利官表示，天水圍慧景軒1座高層B室，面積712方呎，三房間隔，以852.8萬購入，呎價11978元，屬市場價成交，買家為換樓客。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd