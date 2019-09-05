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尚悅‧方一房月租1.14萬

2019-09-05 列印
　　二手再錄市價租務個案，中原副區域營業經理王勤學表示，元朗尚悅‧方中層A室，面積310方呎，一房間隔，以1.14萬租出，呎租36.7元，租客為區內分支家庭。業主於17年491萬購入，租金回報約2.8厘。

　　祥益區域董事邱家邦表示，屯門悅湖山莊6座低層J室，面積484方呎，兩房設計，獲區內客以1.08萬承租，呎租22.3元。

　　美聯區域經理佘錦驊表示，筲箕灣香島1座低層連平台戶，面積670方呎，兩房間隔，月租2.6萬，呎租38.8元。業主於16年以1147萬購入，租金回報2.7厘。中原區域營業經理伍耀祖表示，天水圍栢慧豪園1座中層A室，面積597方呎，三房連套房間隔，新近以1.55萬租出，呎租26元。
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