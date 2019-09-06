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﻿宇晴軒三房月租2.4萬

2019-09-06 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業營業經理黃銘傑表示，長沙灣宇晴軒7座中低層B室，面積554方呎，三房間隔，望海景，議價後以2.4萬租出，呎租43.3元，據悉，新租客為家庭客。業主於06年以355萬購入，現享回報8.1厘。

　　利嘉閣分行經理陳奕熙稱，元朗YOHO TOWN第2座中層F室，面積393方呎，兩房間隔，望開揚景，議價後以12500元租出，呎租31.8元。

  據悉，業主於11年4月以268.3萬買入，現租出可享租金回報率5.6厘。

　　中原副區域營業經理陳錦明表示，屯門珀御高層J室，面積310方呎，開放式間隔，以1.15萬租出，呎租37元。業主於17年底以448萬購入，現租出單位回報3.1厘。
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