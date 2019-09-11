﻿觀望氣氛濃厚 西貢豪宅睇樓成交量俱放緩

近月，西貢區買家及業主維持觀望態度，洋房成交價主要集中約2000萬至3000萬。例如，匡湖居有洋房獲同區租客以2850萬承接自用，呎價逾2.7萬；清水灣道的松濤苑，近期罕有連錄2宗成交。



中原地產副區域營業董事陳沛堯稱，雖然美國早前宣佈減息0.25厘，但最近不利樓市的因素持續，如本港持續有社會運動、中美貿易關係未緩、股市波動等，抵消了有利樓市發展的條件。其中，西貢豪宅交投於低位橫行，6月及7月分別錄得約2宗及約5宗洋房買賣，預料8月份區內成交表現同樣淡靜。



除此之外，本月西貢的睇樓人流亦明顯下跌，較上月下跌約三、四成，以樓價約3000萬至1億的貴價豪宅流失較大，至於1000萬至2000餘萬的放盤客源相對隱定，買家還價幅度約5%至10%，不過也有部份暫時擱置入市，再等待後市發展才決定。同樣地，雖然業主整體議價空間有約一成，但觀望態度亦濃厚。



用家2850萬租轉買匡湖居



陳氏續指，7月份西貢洋房造價集中在樓價約2000萬至3000萬，只有個別有1宗成交價約6000萬。區內的大型洋房匡湖居，7月錄約2宗成交，包括第1期單號屋，實用面積1048方呎，3房1套間隔，享海景，單位附設約650方呎花園，原叫價約2980萬，放盤約4個月後，獲區內租客以市價2850萬承接自用，呎價約27195元。



匡湖居最新提供約20間洋房及2個分層戶放盤，其中洋房入場費約2500萬，放盤單位實用面積1320方呎，外望山景，可以交吉。



位於清水灣道的松濤苑，提供58幢洋房，屬區內具有規模的屋苑，7月罕有連錄2宗成交。陳沛堯透露，其中一間雙號屋，實用面積1822方呎，3房1套間隔，主要外望山景，擁有約600方呎花園，單位為銀主盤，約半年前以約2800萬放售，銀行亦「估足價」，最終減價「6球」，以2200萬沽出，低市價約21%，呎價約12075元。



松濤苑銀主減「6球」沽出



另一宗成交由市場錄得，為單號屋，實用面積2093方呎，位處大單邊，景觀開揚遼闊，以6000萬易手，成為7月區內金額最大的成交，呎價約28667元。屋苑現時有約4間洋房放售，主要為實用面積約1800方呎的戶型，最平叫價跳至約3000萬起步。



西貢近年有多個新盤入伙，包括坐落大網仔路的逸瓏園，由4座樓高7至8層物業組成，提供297個單位，樓齡僅約2年，但已經有單位的額外印花稅(SSD)期限完結，並於二手市場放售。利嘉閣高級聯席董事歐柏倫稱，屋苑首宗正式的二手買賣，於7月錄得，單位為2座中層K室，實用面積884方呎，3房1套連工人房間隔，外望山景，原業主於約半年前正式放賣，開價包括SSD約1800萬，其後單位於6月「鬆綁」不久以1280萬沽出，呎價約14480元。



逸瓏園3房每呎1.4萬



目前，逸瓏園提供約18個放賣盤，當中約10個已過SSD期限，最平叫價為1房戶，約860萬起，2房及3房戶分別約1180萬及約1850萬。歐氏解釋，屋苑3房單位有不同大小戶型，而該入場3房戶的實用面積約900方呎，所以叫價較高。