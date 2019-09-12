﻿屋苑錄減價成交個案

藍澄灣低市價2%沽
利嘉閣首席聯席市務董事彭錦添表示，青衣藍澄灣3座低層A室，面積451方呎，原開價620萬，累減29萬，以591萬成交，較市價低2%，呎價13104元。原業主於2011年1月以262萬購入上述單位，持貨八年帳面獲利329萬。
世紀21奇豐區域經理陳偉康表示，粉嶺中心F座低層08室，面積368方呎，望內園景，原開價510萬元，累減19萬，獲上車客以491萬元購入，呎價13342元。原業主於2010年8月以173萬購入上址，持貨九年帳面獲利318萬。
祥益地產分行經理林家倫表示，嘉湖山莊樂湖居3座高層E室，面積448方呎，原叫價550萬，業主眼見市況不穩，累減32萬，以518萬售出，呎價11563元。
中原分行區域營業董事黎宗文表示，沙田第一城52座中層F室，面積284方呎，兩房間隔，議價後以528萬易手，呎價18592元。
中原高級資深分區營業經理溫詩雁稱，馬灣珀麗灣22座高層D室，面積549方呎，兩房間隔，享海景，業主原叫價738萬，減價10萬，終以728萬易手，呎價13260元。
翠擁華庭減35萬易手
中原分區營業經理陳偉平表示，東涌映灣園9座高層C室，面積565方呎，兩房間隔，原開價680萬，微減10萬以670萬沽出，呎價11858元。
世紀21奇豐區域經理趙詠欣表示，馬鞍山翠擁華庭11座中層D室，面積696方呎，三房兩廳間隔，原開價890萬，累減35萬，終以855萬成交，呎價12284元。