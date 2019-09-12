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﻿啟豐園兩房月租1.25萬

2019-09-12 列印
　　祥益地產高級區域經理黃慶德表示，屯門啟豐園3座中層A室，面積414方呎，兩房兩廳，獲內地客垂青，鍾情該屋苑鄰近小朋友上學地點，方便往返，而且單位內櫳企理，房廳更擁開揚海景，加上附有大部份家電，決定以1.25萬承租，呎租30.2元。黃慶德續稱，如以同類單位銀行估價578萬作計算，該單位租金回報率為2.6厘。

　　祥益地產區域董事林偉光表示，屯門翠林花園A座高層8室，面積330方呎，兩房一廳，日前獲一名區內客垂青，租客鍾情該屋苑鄰近家人，方便照應，而且單位內櫳企理四正，決定以一萬元承租，呎租30.3元。林偉光續稱，如以同類單位銀行估值463.5萬作計算，該單位租金回報率為2.6厘。
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