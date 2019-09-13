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大屋苑紛錄議價承接

2019-09-13 列印
■沙田第一城一個三房單位，經議價後以695萬易手，呎價14360元。
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　　據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，中原分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城11座低層C室，面積484方呎，三房間隔，議價後以695萬易手，呎價14360元。據了解，原業主於92年以144.5萬購入，是次沽出單位獲利550.5萬。

第一城三房695萬沽

   美聯助理區域經理楊浩然表示，馬鞍山薈朗2座高層A7室，面積296方呎，一房間隔，望山景，原叫價580萬，減價至550萬成交，呎價18581元。原業主於16年以434.7萬購入，轉手帳面獲利115.3萬。

　　香港置業首席分區董事黃慶龍表示，奧運站栢景灣8座高層H室，面積449方呎，兩房間隔，望海景，原叫價1050萬，議價後以968萬易手，呎價21559元。原業主於07年以374萬購入，是次轉售帳面賺594萬。

　　世紀21奇豐助理區域營業董事鄭達昌表示，馬鞍山新港城5期海濤居4座高層B室，面積404方呎，兩房間隔，原叫價750萬，減價56.2萬，獲用家以693.8萬承接，呎價17173元。據了解，原業主於01年以170萬購入，帳面獲利523.8萬。

　　利嘉閣聯席董事彭嘉豪表示，馬鞍山翠擁華庭11座中層D室，面積696方呎，三房一套間隔，原叫價890萬，減價35萬，以855萬易手，呎價12284元。據了解，原業主於11年以438萬購入，現沽出帳面獲利417萬。

翠擁華庭減35萬售

　　中原首席分區營業經理劉智佳表示，荃灣愉景新城11座低層G室，面積493方呎，兩房間隔，獲用家以688萬購入，呎價13955元。原業主於14年7月以453萬購入，售出單位帳面獲利235萬。
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