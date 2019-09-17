﻿部份轉買為租 九龍塘豪宅睇樓量按月跌三成

九龍塘豪宅市場氣氛冷清，睇樓客量較7月減少約三成。而廣播道一帶住宅則連錄成交，如嘉皇臺有2房單位呎價逾2.7萬易手；另范信達道的信達閣近月連錄2宗買賣，市場現僅有1個連租約放盤。



中原地產高級資深客戶經理李瑞儀表示，九龍塘近月豪宅交投持續低位橫行，6月及7月分別錄得約9宗及約10宗成交，其中7月大部分的成交價介乎約1500萬至2500萬，主要是實用面積約800餘至1200餘方呎的單位。



到了8月，九龍塘及何文田的豪宅買賣暫時錄得約10宗，惟僅有1宗來自九龍塘廣播道的嘉皇臺，單幢豪宅，樓齡約17年，共約94個單位，提供2至4房間隔，以用家主導，今年暫錄約4宗買賣。李氏透露，市場最新一宗成交涉及中層C室，實用面積673方呎，2房間隔，以1860萬成交，呎價約27637元。



嘉皇臺2房呎價27637元



利嘉閣地產高級市務經理李琪峰稱，近期市場主要受到中美貿易戰及社會事件一同夾擊下，九龍塘豪宅交投氣氛，相對於何文田及又一村地段淡靜，區內最新的睇樓客量較7月減少約三成，流失最明顯的是找尋樓價1000萬至1800萬的客源，而3000萬以上的貴價豪宅，由於本身市場盤源不多，所以參觀這類單位的睇樓客亦有限。



另外，九龍塘擁有小學41名校網作賣點，向來吸引不少家庭客入市，最新有約三、四成準買家「轉買為租」，也有部份繼續搵放賣盤的準買家，會覷覦業主減價，例如有準買家本身目標為實用面積600餘方呎的單位，樓價約1200萬左右，會嘗試留意面積稍大、約1500萬的單位，希望「博」業主減價至約1200萬水平。



信達閣連雙車位1830萬沽



李氏又提到，廣播道一帶的老牌住宅，價格相對便宜，近期不論租盤或買賣盤都很搶手。例如，坐落於范信達道的信達閣，6月及7月先後有單位易手，其中一個低層A室，實用面積945方呎，連2個車位，原業主6月尾以約1900萬放售，最後於7月減至1830萬成交，呎價約19365元，屬市價。現時，市場僅有1個放盤，位於中層，實用面積623方呎，業主開1280萬連租約放售，但不連車位。



李琪峰續稱，位於筆架山等豪宅地段，大多數業主實力雄厚，年初叫價態度進取，有可能出現加價或反價情況，最近則相對容易議價。不過，部份買家態度兩極化，一是還價幅度太深，一是不敢還價，只要他們的出價貼近業主意向，通常都容易成事。



畢架山一號3房連車位售3570萬



區內大型豪宅畢架山一號，最新一宗成交於7月錄得，位於11座低層A室，實用面積1104方呎，3房1套間隔，連車位，早於去年10月以約4500萬放賣，12月改為3680萬，最後再減110萬，獲買家以市價3570萬承接。屋苑最新有約20個交吉放盤，連車位3房單位入場費約2800萬；連車位4房單位則約4600萬，乃是鎖匙盤。