東堤灣畔呎價1.16萬
中原副區域營業經理王勤學表示，元朗尚悅8座中層B室，面積440方呎，兩房間隔，以600萬沽出，呎價13636元。原業主於12年以406萬一手買入單位，帳面獲利194萬。
世紀21奇豐區域經理陳偉康表示，粉嶺碧湖花園2座低層F室，面積400方呎，兩房間隔，望內園景，原叫價535萬，減價15萬，獲上車客以520萬承接，呎價13000元。原業主於16年8月以370萬購入，持貨三年滿SSD期鬆綁沽售，帳面獲利150萬。
利嘉閣首席分區董事溫錦駒稱，將軍澳新都城1期2座高層G室，面積364方呎，兩房間隔，望開揚景觀，以663萬沽出，呎價18214元。原業主於11年6月以313.3萬購入，現轉手帳面獲利349.7萬。
美聯助理聯席董事李聖智表示，柴灣杏花邨49座中層06室，面積645方呎，三房間隔，望開揚山景，以955萬成交，呎價14806元。
原業主於12年3月以約568萬購入，是次轉售帳面獲利387萬。
中原高級分行經理陳耀堂表示，屯門豐連2座中層H室，面積253方呎，開放式間隔，以422萬沽出，呎價16680元，屬市價水平，原業主於16年以253萬購入，帳面獲利169萬。