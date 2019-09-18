﻿嘉湖山莊賞湖居三房607萬沽售

美聯首席助理聯席董事王子超表示，上水御皇庭3座高層A室，面積約為377方呎，兩房間隔，享開揚景，議價後以530萬成交，呎價14058元，原業主16年4月以約394萬購入，轉手帳面獲利約136萬。
利嘉閣首席分區董事溫錦駒稱，將軍澳CAPRI第6座高層B室，面積約763方呎，採3房間隔，望園景，以1216萬沽出，呎價15937元。據悉，原業主於15年以908.8萬購入，現轉手帳面獲利約307.2萬。
世紀21奇豐區域經理陳偉康表示，粉嶺牽晴間1座低層H室，面積392方呎，2房間隔，望內園景，原先叫價550萬，其後稍減至542萬沽出，呎價13827元，據悉，買家為上車客，原業主於05年以120萬購入，帳面獲利422萬。
碧海藍天海景呎價18164元
香港置業首席聯席董事曾家輝表示，長沙灣碧海藍天5座極高層G室，面積501方呎，2房間隔，望海景，議價後以910萬成交，呎價18164元，據了解，買家為首置客，原業主於14年以約685萬購入，是次轉售帳面賺約225萬。
香港置業高級聯席董事胡耀才表示，長沙灣昇悅居6座低層D室，面積491方呎，2房間隔，望樓景，議價後以745萬成交，呎價約15173元，據了解，買家為換樓客，原業主於05年2月以約217萬購入，是次轉售帳面賺約528萬。