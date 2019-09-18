﻿遠眺大球場景 優雅閣簡潔大廳明亮舒適

優雅閣位於大坑道豪宅地段，項目特色是所有單位以複式設計，用家主導。今次介紹屋苑的鮮有放盤，實用面積接近1800方呎，4房1套間隔，客飯兩廳涇渭分明，室內光猛通爽。物業周邊建築物不多，可享有開揚景致。



優雅閣於1986年入伙，屬樓高17層的單幢式物業，全幢大廈以一梯一伙設計，戶戶都擁有私家電梯大堂，私隱度極高。屋苑坐落於大坑道，周邊的住宅不多，環境清幽，日常生活配套可到附近的勵德邨自設的購物商場，步行約10分鐘則可到達大坑浣紗街，街上有不少特色食肆選擇。值得一提，屋苑屬於小學12校網，名校包括聖約瑟小學、瑪利曼小學等。



複式設計4房



物業的所有單位原則均以複式設計作賣點，市場罕有，帶大家參觀的放盤，實用面積1794方呎，屬4房1套連工人套房間隔。由私家電梯大堂步入單位，便是下層的飯廳及廚房，廳區放有一組餐桌椅，白色桌面以橢圓形設計，配搭高背餐椅，其中一邊的牆身訂造酒櫃，鏡面裝飾同時擴闊一室空間感。



客廳位於上半層，與飯廳明顯分區，廳內間隔四正偌大，地面鋪上木系地板，兩側的玻璃窗通透十足，放上大型沙發及茶几後，與電視櫃仍保持合適的距離，旁邊的活動空間充裕。同層還有主人套房，房內貼上白色牆紙，雙人牀能夠三邊落地，還有位置容納梳妝台及衣櫃，另外3個客房則位於最上層。



景觀方面，單位位處高層，向西南，加上附近不受樓宇遮擋，景觀可遠眺至香港大球場及東半山山景，而主人套房雖以樓景為主，但也可遠望到部分維港海景。