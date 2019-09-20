第一城減66萬易手
中原分行經理李金浩表示，上水名都1座中層C室，面積369方呎，兩房間隔，望公園景，原叫價490萬，議價後以455萬易手，呎價12331元。原業主於10年以199萬購入，是次沽出帳面獲利256萬離場。
利嘉閣助理分區董事黃永全稱，元朗YOHO MIDTOWN 6座中低層C室，面積940方呎，四房連套房間隔，望山景，原以1350萬放售，及後減價112萬，以1238萬易手，呎價13170元。據悉，原業主於10年2月以642.3萬購入，現轉手帳面獲利595.7萬。
香港置業首席聯席董事曾家輝表示，大角咀港灣豪庭1座低層D室，面積337方呎，兩房間隔，議價後以635萬成交，呎價18843元，據了解，買家為首置客。原業主於14年以460萬購入，是次轉售帳面賺175萬。
世紀21日昇執行董事黃文龍表示，北角健威花園B座低層1室，面積446方呎，兩房間隔，望池景，原叫價750萬，其後減價至700萬沽出，呎價15695元，低市價7%。據了解，原業主於16年以398萬購入，持貨三年滿SSD期鬆綁沽售，帳面獲利202萬。
健威花園低市價7%沽
中原資深分區營業經理鍾慧儀表示，葵涌新葵芳花園C座中低層1室，面積418方呎，兩房間隔，以600萬成交，呎價14354元。