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﻿屋苑頻錄議價成交

2019-09-20 列印
■新港城兩房單位，議價後獲用家以609萬承接，呎價16777元。
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        據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交，世紀21奇豐分行經理黃宗信表示，馬鞍山新港城F座中層7室，面積363方呎，兩房間隔，原叫價675萬，減價66萬，獲用家以609萬承接，呎價16777元。據了解，原業主於12年以360萬購入，帳面獲利249萬。

第一城減66萬易手

　　中原分行經理李金浩表示，上水名都1座中層C室，面積369方呎，兩房間隔，望公園景，原叫價490萬，議價後以455萬易手，呎價12331元。原業主於10年以199萬購入，是次沽出帳面獲利256萬離場。

　　利嘉閣助理分區董事黃永全稱，元朗YOHO MIDTOWN 6座中低層C室，面積940方呎，四房連套房間隔，望山景，原以1350萬放售，及後減價112萬，以1238萬易手，呎價13170元。據悉，原業主於10年2月以642.3萬購入，現轉手帳面獲利595.7萬。

　　香港置業首席聯席董事曾家輝表示，大角咀港灣豪庭1座低層D室，面積337方呎，兩房間隔，議價後以635萬成交，呎價18843元，據了解，買家為首置客。原業主於14年以460萬購入，是次轉售帳面賺175萬。

　　世紀21日昇執行董事黃文龍表示，北角健威花園B座低層1室，面積446方呎，兩房間隔，望池景，原叫價750萬，其後減價至700萬沽出，呎價15695元，低市價7%。據了解，原業主於16年以398萬購入，持貨三年滿SSD期鬆綁沽售，帳面獲利202萬。

健威花園低市價7%沽

　　中原資深分區營業經理鍾慧儀表示，葵涌新葵芳花園C座中低層1室，面積418方呎，兩房間隔，以600萬成交，呎價14354元。
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