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﻿逸濤灣兩房月租2.75萬

2019-09-20 列印
        二手再錄市價租務個案，Q房網營業經理陳諺東表示，西灣河逸濤灣4座低層A室，面積551方呎，兩房間隔，望市景，獲租客以2.75萬租入，呎租49.9元。據了解，業主於04年以330萬購入，租金回報10厘。

　　祥益高級區域經理黃慶德表示，屯門大興花園2期11座低層F室，面積544方呎，兩房設計，租客為區內客，以1.45萬「即睇即租」，呎租26.7元。

　　世紀21溢榮客戶經理林曉怡表示，鰂魚涌君豪峰低層D室，面積290方呎，一房間隔，原叫租1.65萬，議價後以1.6萬租出，呎租55.2元。據了解，業主於18年以709萬購入，可享租金回報率2.7厘。

　　利嘉閣高級聯席董事周志榮表示，荃灣愛炫美5C座低層A室，面積524方呎，兩房間隔，以18000元獲承租，呎租34.4元。
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