﻿睇樓量跌一半 九龍站豪宅議價空間約3%至5%

市場負面消息濃罩下，九龍站豪宅睇樓量下跌約一半，最近成交以3房1套單位主導，先有擎天半島有低層戶放售約半年，以市價2200萬易手，累減逾一成；漾日居則有向東南的放盤單位，以2380萬成交，呎價逾2.5萬。



利嘉閣地產客戶董事陳業嬌表示，九龍站豪宅成交量自6月開始拾級而下，7月錄約7宗成交，而8月僅錄得約2宗。市場普遍認為因為中美貿易戰及近月本港發生一連串的遊行示威，影響樓市交投，現時以後者所帶來的影響會較大，並於8月反映出來。



此外，近期區內睇樓量減少約五、六成，當中內地客及投資客的流失率最為明顯，餘下的客源以本地人以及用家支持，不過觀望後市的情緒濃厚。陳氏指出，有部分準買家趁近期交投淡靜，「吼」市場上的「筍盤」或低市價放盤，惟大部分業主實力雄厚，儘管現時叫價開始回軟，但不至於要大幅「劈價」，而是逐步調整，議幅維持約3%至5%，與準買家期望的減幅有落差。



擎天半島3房呎價2.59萬沽



九龍站的五大豪宅屋苑中，君臨天下及天璽於7月及8月都未有開單，8月份的2宗買賣，來自擎天半島及漾日居，惟該2宗成交價只有約2000餘萬，屬屋苑的入門單位買賣。首先，擎天半島5座低層E室，實用面積849方呎，3房1套間隔，側望油麻地避風塘海景，不連車位，原業主以約2500萬放售，經過約半年後，獲買家以市價2200萬交吉承接，呎價約25913元，累減幅度約12%。



陳業嬌又提到，擎天半島於7月錄得5座高層E室，較上址高約40層，實用面積856方呎，以2500萬成交，實用呎價約29206元。目前，屋苑整體放盤量約184個，是五大屋苑中盤源最多，然而約三成單位可以交吉，2房及3房單位的入場叫價分別約1800萬及約2300萬。



漾日居934呎2380萬獲承接



至於漾日居，最新一宗成交位於2座中層G室，實用面積934方呎，3房1套連工人套房間隔，大廳及部分客房呈鑽石形開則，坐向東南，主要外望內園及旁邊的凱旋門，不設車位，單位約半年前開始放賣，原業主意向價約2500萬，最終以市價2380萬易手，呎價約25482元。



陳氏稱，漾日居現有約126個放盤，最平的2房單位叫價約1800萬起步，3房戶則約2200萬，與擎天半島一樣，業主叫價普遍偏離市價，願意傾價的業主不多。



中原地產高級資深分區營業經理呂燕萍表示，凱旋門7月錄約4宗成交，包括1宗優質戶，涉及單位位於觀星閣極高層C室，實用面積1098方呎，4房1套間隔，外望內園景及海景，以5400萬連1個車位沽出，實用呎價約49180元，屬非常貼市的造價。



凱旋門連車位5400萬易手



資料顯示，凱旋門同座高層D室，實用面積1131方呎，同屬4房1套間隔，較上址低約10層，景觀同望內園，近期以5540萬成交。屋苑最新放盤量約150個，同類型的優質盤源僅約6個，最平叫價約5800萬起跳。呂氏續指，目前淡市下，質素較高的豪宅在叫價上不像以往般水漲船高，反而有利沽貨。