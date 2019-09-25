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黃埔三房連套房970萬沽售

2019-09-25 列印
■黃埔花園三房單位，議價後以970萬成交，呎價15798元。
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  據星島地產網報道，二手再錄減價成交個案，中原副分區營業經理王子健表示，紅磡黃埔花園9期4座中層C室，面積614方呎，三房連套房間隔，望街景，議價後以970萬成交，呎價15798元。據悉，原業主於97年以488萬購入，現轉手帳面獲利482萬。

  美聯區域營業董事張曉盈表示，長沙灣泓景臺6座中高層E室，面積512方呎，兩房間隔，景觀開揚，原叫價845萬，減至820萬沽出，呎價16016元。原業主於10年7月以390萬購入，是次轉手帳面獲利430萬。

泓景臺減25萬易手

  祥益營業董事胡志偉表示，屯門景峰花園4座低層J室，面積405方呎，兩房間隔，獲區外首置客垂青，以420萬（自由市場價）購入作自住，呎價10370元，屬市價水平。

　　世紀21北山營業董事嚴智贇表示，北角海景台中層D室，面積730方呎，一房間隔，享海景，獲區外換樓客以1470萬承接，呎價20137元，屬市價。據了解，原業主於15年以1200萬購入，帳面獲利270萬。

　　利嘉閣首席聯席市務董事彭錦添稱，青衣翠怡花園3座中層F室，面積368方呎，兩房間隔，以577萬易手，呎價15679元。據悉，原業主於16年8月以418萬買入，剛鬆綁SSD，現帳面獲利159萬。

利奧坊．曉岸每呎2.1萬

　　香港置業高級聯席董事胡耀才表示，大角咀利奧坊．曉岸1座低層G室，面積255方呎，一房間隔，望市景，議價後以539萬成交，呎價21137元。據了解，原業主於16年2月以416.2萬購入，是次轉售帳面賺122.8萬。
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