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藍灣半島三房月租2.4萬

2019-09-25 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島8座低層E室，面積602方呎，三房連套房間隔，望泳池及山景，獲租客以2.4萬租入，呎租39.9元。據了解，業主於00年7月以328.8萬購入，按買入價計算，租金回報8.8厘。

　　香港置業首席聯席董事甄維雄表示，北角康德大廈中層7室，面積1109方呎，三房一套間隔，望山景，議價後以3.79萬租出，呎租34.2元。據悉，業主於16年12月以1180萬購入，現享回報3.9厘。

　　中原分行經理梁偉健表示，馬鞍山星漣海3B座高層G室，面積1287方呎，四房連套房間隔，以36000元租出，呎租28元。據了解，原業主於17年以1767萬購入，是次租出單位可享租金回報2.4厘。
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