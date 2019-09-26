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﻿屋苑連錄議價成交

2019-09-26 列印
﻿屋苑連錄議價成交
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　　據星島地產報道，二手再錄議價成交個案，中原分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城52座中層G室，面積304方呎，兩房間隔，議價後以539萬易手，呎價17730元。據了解，原業主則於14年以340萬購入，是次沽出帳面獲利199萬離場。

第一城兩房539萬沽

　　美聯助理區域經理林振聲表示，將軍澳慧安園3座低層D室，面積354方呎，兩房間隔，成交價570萬，呎價16102元，獲同區上車客承接。原業主於10年以185萬承接，是次轉手帳面獲利385萬。

　　利嘉閣首席聯席市務董事彭錦添稱，青衣盈翠半島10座高層F室，面積659方呎，三房連套房間隔，望海景，並以1230萬易手，呎價18665元。據悉，原業主於98年7月以411.6萬買入，現轉手帳面獲利818.4萬。

　　祥益區域董事袁思賢表示，屯門居屋兆禧苑E座低層11室，面積415方呎，兩房間隔，獲區內首置客垂青，累減62萬，以408萬（自由市場價）購入作自住，呎價9831元，屬市場價成交。

藍灣半島每呎1.76萬

　　Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島2座低層H室，面積436方呎，兩房間隔，望開揚景，獲買家以770萬購入，呎價17661元。據了解，原業主於00年7月以225.6萬購入，帳面獲利544.4萬元。

　　世紀21日昇聯席董事蔡嘉駿表示，北角摩天大廈低層A室，面積1806方呎，三房連套房間隔，享海景，原叫價3700萬，累減至3388萬連車位沽出，呎價18760元。據了解，原業主於13年以3000萬購入，帳面獲利388萬。
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