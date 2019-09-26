﻿啟德商業地重推流標

早前遭高銀撻訂而重推的啟德4C區4號商業及酒店地皮，於上周五截標，雖然接獲五份標書，但地政總署昨日公佈，因財團出價未達政府所定下的底價，最終流標收場。



五財團出價未達底價



地政總署公佈，啟德第4C區4號商業及酒店地皮，於上周五截標時接獲五份標書，入標財團包括長實、新地、信和、鷹君及華置，但因出價未達政府就該用地所定的底價，故不接納截標時所接獲的五份標書。



政府指出，政策目標是為市場提供穩定和持續土地供應，以回應社會對房屋、商業及商貿用地需求，目標不會因為個別土地招標結果而受影響。政府同時強調，不會就投標者出價作出揣測，出價往往視乎各種因素，例如用地對個別投標者吸引力，投標者就着市場情況、企業情況及發展策略作出考慮等。



啟德4C區4號地皮原由高銀金融於今年五月投得，中標價為111.2億，樓面呎價12888元，呎價曾創東九龍商業地新高紀錄。惟其後高銀於六月宣佈因應社會狀況撻訂棄標，2500萬按金亦被全數沒收。業界早前已將該地皮估值下調至70.7至82億，樓面呎價8200至9500元，相對五月批出呎價下跌26至36%。



估值四個月急降三成



近年政府有六次因為標價低於底價，取消有關賣地。除了該用地外，對上一次有地皮流標，為今年一月推出的啟德第4C區5號商業地，當時接獲九份標書，但最終亦流標收場。



萊坊執行董事兼估價及諮詢主管林浩文稱，啟德跑道區商業地皮投資額大及資金回收期長，而且政府對地價計算，與發展商存有一定落差，尤其是該幅地皮不能拆售。



惟他指出，相信大部份發展商對本港仍有信心，只是近期經濟情況及政治事件等不穩定因素，令發展商出價轉趨保守。