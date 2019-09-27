兆山苑兩房低市價沽
祥益區域董事邱家邦表示，屯門兆山苑B座高層7室，面積546方呎，兩房設計，以390萬（自由市場價）易手，呎價7143元，稍低於市價水平。
中原區域營業經理陳夑佳表示，粉嶺中心H座低層8室，面積366方呎，兩房間隔，以495萬易手，呎價13525元。原業主於14年以283萬購入，是次易手帳面獲利212萬離場，單位升值74.9%。
利嘉閣助理分區董事黃永全稱，元朗世宙1座低層F室，面積534方呎，三房間隔，原業主以800萬元放售，及後減價20萬，以780萬沽出，呎價14607元。據悉，原業主於15年以637.7萬購入，現轉手帳面獲利142.3萬。
世紀21奇豐助理區域營業董事鄭達昌表示，馬鞍山薈朗2座高層B02室，面積225方呎，開放式間隔，原叫價450萬，其後減價22萬，獲同區買家以428萬易手，呎價19022元。據了解，原業主於16年以344萬購入，帳面獲利84萬。
滙景大減103萬易手
利嘉閣分行經理郭麗娟稱，藍田滙景花園10座中高層B室，面積612方呎，三房間隔，望內園景，原叫價1040萬，經議價後減價103萬，以937萬易手，呎價15310元。據悉，原業主於09年以390萬購入，現轉手帳面獲利547萬。