  • 2019年9月27日 星期五
  • 26º
  • 79%
熱門： 休班警港鐵林鄭月娥對話香港人權

日報新聞 > 地產

﻿上水中心呎租30元

2019-09-27 列印
　　二手再錄減價租務個案，利嘉閣首席聯席董事黃靜顏稱，上水中心1座高層D室，面積351方呎，兩房間隔，望開揚景，獲租客以10500元承租，呎租30元。據悉，業主於18年3月以430萬買入，現租出享租金回報率3厘。

　　香港置業高級聯席董事張仲賢表示，大角咀形品．星寓中層H室，面積328方呎，一房間隔，望開揚山景，議價後以1.5萬租出，呎租45.7元，據悉，新租客為外籍單身人士。業主於14年以460萬購入，現享租金回報3.9厘。

　　中原資深分區營業經理鍾慧儀表示，葵涌新葵芳花園C座高層3室，面積408方呎，以1.42萬租出，呎租34.8元。

　　中原分行經理溫志聰表示，長沙灣豐盛居高層E室，面積601方呎，三房間隔，剛以23500元租出，呎租39.1元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd