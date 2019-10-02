﻿家庭客源主導 北角半山豪宅擴議幅促成交易

北角半山豪宅交投氣氛疲弱，部份業主接受現實，願意增加減幅沽貨離場，區內老牌豪宅屋苑賽西湖大廈，有4房大戶放售約半年，累減接近兩成，連車位以4215萬成交，呎價逾2.8萬。



利嘉閣地產高級客戶經理陳紀仁表示，北角半山近月的豪宅買賣交投疏落，7月及8月分別只有約5宗及約3宗成交，較去年尾至今年初淡靜時段還要差，相反租務情況理想，有些打算入市的準買家，都改為租樓。睇樓量方面，雖然在8月下旬略為回升，但不過是多了一、兩組客，家庭客仍然是區內主要客源，約七成客人都集中留意實用面積約700至800方呎的中型單位，叫價約1400萬至2000萬，不少都抱著「執平貨」心態睇樓，還價約一至兩成。



另一方面，同時有部份實力雄厚的業主開始睇淡後市，將優質單位或特色單位放售，止賺離場，個別放盤開價吸引，例如摩天大廈高層E室，實用面積1806方呎，附設靚裝，現連1個車位叫價約4200萬。該放盤對下一層單位，相同實用面積，連車位，去年7月以4500萬成交，兩者相差逾6%。



摩天大廈連車位4200萬沽



北角半山於8月份成交，來自於賽西湖大廈、寶馬山花園及珊瑚閣。陳氏透露，賽西湖大廈7月與8月分別錄得1宗買賣，最新一宗成交為12座中層B室，實用面積1467方呎，4房1套連工人套房間隔，可遠眺海景，附設1個車位，原業主於約半年前開價約5200萬，其後調整至約4800萬，最終以4215萬成交，創屋苑同類型單位新高，亦是區內近期金額最大的買賣，實用呎價約28732元。



現時，賽西湖大廈較實在盤源約10個左右，最平叫價的「細3房」單位，由約3至4個月前約3000萬，回落至約2700萬；而「大3房」及4房單位叫價則分別約3200萬及約4500萬。



賽西湖大廈4房呎價2.87萬售



至於毗鄰的寶馬山花園，最新錄得一宗反價成交。中原地產分區聯席董事李嘉寶稱，為6座中層A室，實用面積847方呎，3房1套間隔，原開價約1850萬，較市價偏低，放盤約一星期獲買家洽購，原業主隨即反價50萬至1900萬易手，呎價約22432元，若以同類型單位市值約2200萬計算，是次造價仍低市價約15%。屋苑最新提供約15個放售盤，2房及3房單位的入場費分別約1300萬及約1900萬。



利嘉閣地產陳紀仁又提到，樓齡接近50年的珊瑚閣，現時正進行維修工程，預計要明年才竣工，不少業主因而善價而沽，目前市場上約有3個放盤，惟全部都「無樓睇」，最平叫價約1800萬起步，連1個車位。



珊瑚閣3放盤皆無樓睇



屋苑8月所錄得的交投為銀主盤成交，位於B座中層02室，實用面積877方呎，3房1套間隔，內籠裝潢一般，附設1個車位，放售約一星期後以1480萬易手，呎價約16876元。屋苑同座的同類型單位，相若樓層，去年曾以1690萬成交，是次造價低約12%。