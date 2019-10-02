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﻿海桃灣每月三萬租出

2019-10-02 列印
　　香港置業分行首席區域董事蘇國榮表示，海桃灣3座中層A室，三房間隔，望海景，面積649方呎，業主以3.4萬元放租約一個月後，獲區內客洽詢，雙方議價後減價4000元，以3萬元租出，呎租46.2元。據悉，新租客為夫婦，心儀單位向海，故睇樓三次後決定承租。業主於2009年4月以636萬元購入上述單位，現享租金回報5.7厘。

　　美聯分行高級區域經理黃志明表示，君滙港5座低層C室，面積541方呎，吸引家庭客租住，以每月2.4萬元承租，呎租44.4元。資料顯示，業主於2012年8月以710.5萬元購得，按現水平租金計，回報率逾4厘。
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