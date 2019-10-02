美聯分行高級區域經理黃志明表示，君滙港5座低層C室，面積541方呎，吸引家庭客租住，以每月2.4萬元承租，呎租44.4元。資料顯示，業主於2012年8月以710.5萬元購得，按現水平租金計，回報率逾4厘。
海桃灣每月三萬租出
美聯分行高級區域經理黃志明表示，君滙港5座低層C室，面積541方呎，吸引家庭客租住，以每月2.4萬元承租，呎租44.4元。資料顯示，業主於2012年8月以710.5萬元購得，按現水平租金計，回報率逾4厘。
警方稱遭襲擊下開槍 生命受脅警員實彈傷示威者
昨天國慶，全港十個地區爆發警民衝突，是反修例風波持續一百一十五日以來，衝突範圍最廣泛亦最激烈。示威者在街上大撒溪錢，又肆意破壞政府建築物和港鐵站，更在部份中資機構縱火，警方動員大批防暴警，整天在各區施...
2019-10-02
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至少兩死十傷 台灣宜蘭斷橋
台灣宜蘭縣「南方澳跨港大橋」昨早九時許斷裂塌下。有油罐車墮海，壓住三艘漁船起火，多人墮海，目前已證實兩人死亡，十人受傷（六人重傷）。台灣的總統蔡英文要求各單位全力協助宜蘭縣政府搜救。 據TVBS報道，南方澳跨港大橋崩塌壓毀三艘漁船，引述內政部長徐國勇昨晚表示，水下搜救發現兩人已經罹難。事故導致十人受傷送醫，其中一人為台灣人、六人菲律賓及三人印尼籍，傳出尚有六人受困於漁船內。 台灣國防部與海軍接報後，已派員前往救援。據台灣海洋委員會facebook發文指，有兩名海巡人員協助攔油索佈設作業時，被側風吹落海中，不慎嗆入海水及油污，已轉送往羅東博愛醫院救治。 斷橋原因暫時未明。有...
2019-10-02
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勿擅自拍攝藝伎進入私家地 京都祇園提醒遊客守禮
為解決外國遊客不遵守禮儀的問題，日本京都市東山區的祇園町南側花見小路周邊已開始測試向智能手機發送中文或英文禮儀訊息通知。提醒遊客不要擅自為藝伎舞妓拍照，以及進入私有地區域等。這項測試是由國土交通省及京...
2019-10-02
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家庭客源主導 北角半山豪宅擴議幅促成交易
北角半山豪宅交投氣氛疲弱，部份業主接受現實，願意增加減幅沽貨離場，區內老牌豪宅屋苑賽西湖大廈，有4房大戶放售約半年，累減接近兩成，連車位以4215萬成交，呎價逾2.8萬。 利嘉閣地產高級客戶經...
2019-10-02
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港股踏入股災月 或穿二萬五 憂美經濟放緩 杜指挫343點
美股昨晚隨經濟數據波動，杜指早段續升116點，報27033點，距離歷史高位的27359點，僅差326點。納指及標指都上升0.4%至0.7%之間。美國公佈ISM製造業採購經理指數意外跌至47.8的十年新...
2019-10-02
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向佩奧爾偷師 國米借力打力
國際米蘭雖然意甲開季六連勝，但今晚歐聯F組作客巴塞隆拿才是首個考驗。幸而，兩名新兵阿歷斯山齊士及高甸迅即融入，還異口同聲指視敵軍前隊長佩奧爾為學習榜樣，今仗勢以彼之道還施彼身，領軍取分闖過難關，不妨博和。（Now644、有線602、662台周四凌晨3:00直播） 在新帥干地帶領下，國米意甲六戰全勝，創下本身五十三年來最佳開季戰績。然而，該隊上述六仗對手只是中下游球隊，今仗造訪巴塞才展開真正考驗。 山神高甸學以致用 幸而，藍黑軍團今夏一眾新兵表現出色，阿歷斯山齊士及高甸更直接從前巴塞中堅佩奧爾學法。山神上仗意甲首次擔正即有士哥，直言於一一至一四年效力巴塞的三季期間獲益...
2019-10-02
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每日穿搭：穿岀個性比花俏更重要！最新巴黎街拍的印花潮流！
這期說到時裝盛事，當然不得不提正在舉行的巴黎時裝週。除了天橋上上演一場場亮麗的時裝秀，同樣矚目的還有巴黎街頭的全球潮人帶來的最新潮流的示範。小編研究發現今次街拍潮人造型都上加入了不少印花元素，藉此展現...
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升Cup寫真招惹千萬飯局 33C孫慧雪封胸 乖乖陪老公
擁33C魔鬼身材嘅孫慧雪，自17年誕下B仔Riley後，曾因堅持餵母乳暴脹成一團肉，女神崩壞。早前，雪雪瘦身27磅後影咗輯寫真唔好浪費，就夾埋其他女模合輯出寫真集。結果產後升cup嘅雪雪更有睇頭，噴血...
2019-10-02
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社論——合力止暴力 防更大災難
昨天是國慶七十周年，大批激進示威者上街，與防暴警激烈衝突，其中油麻地和荃灣的情況最驚險，警員因受襲，三次以實彈射擊，一名激進示威者中槍，是反修例風波三個多月以來最嚴重的流血事故。香港處於驚濤駭浪中，各界要發出嚴正呼聲及齊心合力，制止流血衝突無止境地持續下去，否則香港會走向更大災難。 由於網民事先張揚在多個地區會發生暴力衝擊，數十個大商場為了避禍，齊齊關門；港鐵亦先後封閉多個車站。市面行人稀少，多區儼如空城。網民的活動，一如所料，很快演變成暴力示威，多處政府建築物受到破壞，個別中資機構亦成針對的目標，全日烽煙四起，一片混亂。 最令人擔心的是，終於發生，防暴警因受襲擊開槍，一名...
2019-10-02
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鍊金手記——養鬥魚 過馬主癮
相信不少馬迷跟筆者一樣，偶爾都會幻想自己有朝一日成為馬主，不過養馬夢難以實現，筆者唯有以另一嗜好代替，所說的就是養鬥魚。 泰國和印尼等地是鬥魚出產地，當地就有不少魚場，場主會把鬥魚放上網兜售，買入質素高的鬥魚就可以參加各地舉辦的國際性比賽，不是鬥打，而是鬥靚，而且獎盃都很精美。進階玩家甚至可以自行買入母魚配種，自行繁殖的魚贏得大賽，當然別具意義。可見做「魚主」跟「馬主」其實玩法一樣，同樣有揀蟀、比賽、遠征、血統、配種等元素。 當年玩鬥魚最瘋狂的時候有大魚場支持，每次比賽都使出「魚海戰術」，堪稱「鬥魚界高多芬」，雖然沒有馬主的身份象徵，但也足以令筆者過足癮。 燈神
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