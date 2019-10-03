﻿屋苑錄減價成交個案

領都三房870萬沽
祥益高級客戶經理古文彬表示，屯門叠茵庭5座高層G室，面積499方呎，三房間隔，獲區內首置客垂青，以616萬購入作自住，呎價12345元，屬市價水平。
中原分區營業經理胡耀祖表示，馬鞍山新港城Q座中層4室，面積361方呎，兩房間隔，原叫價650萬，議價後以600萬易手，呎價16620元。原業主於11年以256萬購入，是次沽出單位帳面獲利344萬。
香港置業營業經理張志豪表示，長沙灣仁光大廈低層A室，面積223方呎，議價後以293萬成交，呎價13139元，據了解，新買家為夫婦。
美聯高級分區營業經理李錦榮表示，東涌東堤灣畔5座中層F室，面積607方呎，兩房間隔，議價後以730萬成交，呎價12026元。原業主於12年以493萬購入，是次轉手帳面大幅獲利237萬。
名城呎價1.56萬易手
世紀21奇豐區域經理李仕明表示，大圍名城2期盛薈2座低層NA室，面積741方呎，三房連套房間隔，獲區內買家以1158萬承接，呎價15628元。據了解，原業主於11年以739萬購入，帳面獲利419萬。
祥益分行經理謝利官表示，天水圍嘉湖山莊樂湖居7座高層A室，面積636方呎，三房連套房間隔，以680萬成交，呎價10692元，屬市價水平。