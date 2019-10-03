﻿環海‧東岸一房月租1.6萬

據悉，業主於15年10月以628.6萬購入，現租出享租金回報率3.1厘。
美聯分行區域經理范浩銘表示，鰂魚涌君豪峰中高層A室，面積234方呎，開放式間隔，以1.5萬租出，呎租64.1元。原業主於18年8月以644.7萬購入，租金回報率2.8厘。
祥益分行經理謝利官表示，天水圍嘉湖山莊賞湖居6座中層A室，面積636方呎，以1.5萬租出，呎租23.6元。
利嘉閣首席聯席董事黃靜顏稱，粉嶺高爾夫．御苑7座低層K室，面積280方呎，開放式間隔，獲租客以9000元承租，呎租32.1元。
十一國慶日，暴力示威遍地開花。荃灣有一名示威者被防暴警員開槍擊中左胸，一度命危。警方指出，事發前一名警員倒地，被大批示威者以鐵錘、削尖行山杖等圍毆，另一警員營救，圖擎槍驅散襲警者，一名示威者揮鐵通敲打...
2019-10-03
台灣宜蘭縣「南方澳跨港大橋」於十月一日斷裂倒塌。據報，昨日下午二時多，搜救人員再於大橋北側發現第一具遺體，打撈上岸經指認是印尼籍的漁民MOHAHAD DOMIRI，隨後已送往蘇澳榮民醫院等候檢察官相驗。事故目前已造成五人死亡，目前僅剩一人失蹤。 連同早前通宵發現的遺體，事故至今已造成五人死亡，三人是印尼籍，兩人是菲律賓籍。搜救人員指受潮汐、油污影響水中能見度等因素均影響救援，當局設法將被橋壓住的漁船拖出，但船身被漁網纏着，影響救援進度。 據TVBS引述馬尼拉經濟文化駐台代表處表示，優先任務是尋回其他失蹤的菲人，並協助受難者遺體運返家園。 橋塌原因調查更慘變「羅生門」。據TV...
2019-10-03
在哈薩克發生一宗罕見事故，一名少女就寢前將手機置於枕邊充電，睡夢中因手機電池過熱爆炸身亡。《鏡報》引述當地媒體報道指，沒有提及少女手機的生產商及型號，據報電話公司直到目前為止，尚未對此事發表任何聲明。 據《每日郵報》的報道，14歲少女艾布札貝克（Alua Asetkyzy Abzalbek）躺在牀上聽音樂，然後將手機插在枕頭旁的插座上充電，就隨音樂進入夢鄉，這就是為甚麼她將手機放在枕頭下。根據當地驗屍官的說法，智能手機凌晨時份因過熱並爆炸。年輕的Alua Asetkyzy Abzalbek因手機電池爆炸而死，臉上嚴重燒傷。 當地警方稱，翌日早上，艾布札貝克的家人進入她房間，...
2019-10-03
據星島地產網報道，二手再錄減價成交個案，利嘉閣首席聯席董事蔡庭勇稱，將軍澳日出康城領都3座中層LC室，面積728方呎，三房間隔，原叫價950萬，及後減價80萬，以870萬易手，呎價11951元。據了解...
2019-10-03
美國新公佈的製造業採購經理指數下滑到10年新低，市場憂慮製造業萎縮將擴散到整個美國經濟，並波及全球。使美國聯儲局減息機會大增，加上北韓昨晨發射至少兩枚彈道導彈、中美貿易談判或受香港示威風波影響，以及英...
2019-10-03
年僅十八歲的阿爾克馬爾前鋒保亞杜今季成為球隊鋒線主力，在歐霸更已累積三球進帳，揚言急不及待今晚要跟另一愛隊曼聯交手，可見自信十足。這支荷甲勁旅有這位狀態熾熱的明日之星數胡，這場歐霸L組次輪賽事可望在主場擊退近況平平的紅魔，接近三倍主勝博得過。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周五凌晨0:55直播） 十八歲的保亞杜今季不同賽事十五場悉數正選上陣，並分別在荷甲和歐霸各入四球及三球。這位荷蘭籍小將各戰線近五場也有四球進帳，更揚言今晚要射破自己的另一愛隊︰「除了阿爾克馬爾，曼聯是另一支我喜愛的海外球隊。我一直期待今晚，如果取得士哥更會一世難...
2019-10-03
富豪上周五（9月27日）在灣仔專店推出全新S60房車及V60旅行車，隨後一連兩天在尖沙咀海運大廈公開首展，據知初步銷情理想，當中以V60旅行車最受歡迎。文：彭志揚圖：William 代理當日請...
2019-10-03
今年四月，前港姐單文柔（Phoebe）為陳展鵬誕下女兒「小豬比」，日前陳太在ig公開囡囡真身，肥嘟嘟又靚女獲網民瘋狂讚得意。日前傍晚六點，陳太去銅鑼灣時代廣場地庫超市Shopping，佢主力買食落口嘅...
2019-10-03
激進示威者趁十一國慶日，在全港多區縱火、破壞和襲警，暴力程度之激烈，是反修例風波以來之最。當天消防處一共接獲一百一十五宗與示威及聚眾活動有關的火警報告，反映有人蓄意到處發動火攻，完全罔顧市民的生命和財產安全。 消防處昨天公佈，國慶日有激進示威者在長沙灣政府合署以火槍及擲汽油彈縱火，建築物內外起火。另外，黃大仙多輛電單車被人放火焚毀，亦有激進示威者在橫頭磡邨及石硤尾邨議員辦事處縱火，濃煙波及樓上居民。銅鑼灣一間銀行閘口遭易燃物燃燒，火勢猛烈。深水埗港鐵站出口被人縱火，火勢波及隔鄰店舖簷篷，也無視港鐵員工安全。 這些極端縱火行為，完全不顧火舌蔓延，可能在民居引起火災，造成重大的...
2019-10-03
剛周日越洋直播日本短途馬錦標賽馬日，結果有兩三場跑出完全風馬牛不相及的賽果，對於評馬的同業來說，當然是苦不堪言，而我也不相信有多少馬迷能夠命中。 相比之下，本周日夜馬後會轉播凱旋門大賽，雖然只播五場，但戲碼明顯強得多，亦會跑出亂七八糟的賽果的機會不高，而之後在十月中下旬舉行的英國冠軍錦標賽馬日，精采程度亦絕對可以媲美，即使平常不太留意海外賽的朋友，也絕對不宜錯過。 其實越洋直播，馬會是如何選擇播甚麼賽事，主要考慮是甚麼呢？賽事水準？香港馬迷熟悉程度？開賽時間？受歡迎與否？維持和別國馬會的友好關係？還是預算投注額？我相信每樣皆有一點點吧。 像日本的大賽日，基本上只有一場重頭戲...
2019-10-03