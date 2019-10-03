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﻿環海‧東岸一房月租1.6萬

2019-10-03 列印
　　二手再錄減價租務個案，利嘉閣分行經理黃旨焌表示，紅磡環海‧東岸1A座高層G室，面積325方呎，一房間隔，望海景，原叫租16500元，議價後減價500元，以16000元獲承租，呎租49.2元。

  據悉，業主於15年10月以628.6萬購入，現租出享租金回報率3.1厘。

　　美聯分行區域經理范浩銘表示，鰂魚涌君豪峰中高層A室，面積234方呎，開放式間隔，以1.5萬租出，呎租64.1元。原業主於18年8月以644.7萬購入，租金回報率2.8厘。

　　祥益分行經理謝利官表示，天水圍嘉湖山莊賞湖居6座中層A室，面積636方呎，以1.5萬租出，呎租23.6元。

　　利嘉閣首席聯席董事黃靜顏稱，粉嶺高爾夫．御苑7座低層K室，面積280方呎，開放式間隔，獲租客以9000元承租，呎租32.1元。
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