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﻿碧海藍天兩房月租1.75萬

2019-10-04 列印
　　二手再錄減價租務個案，中原副區域營業董事歐陽振邦表示，長沙灣碧海藍天6座低層D室，面積502方呎，兩房間隔，享內園景，議價後以17500元租出，呎租35元。據了解，業主於16年以515萬購入，現租出單位可享4.1厘租金回報。

　　利嘉閣助理分區經理梁桂華表示，屯門菁雋低層9室，面積239方呎，一房間隔，望市景，原叫租11000元，議價後減價1000元，以10000元獲承租，呎租41.8元。據悉，原業主於今年7月以356.5萬購入，現租出享租金回報率3.3厘。

　　祥益分行經理黃文樂表示，屯門珀御低層M室，面積469方呎，兩房設計，獲外區客垂青，以1.3萬租出，呎租27.7元。
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