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﻿德福兩房593.8萬易手

2019-10-09 列印
■九龍灣德福花園I座低層10室，面積436方呎，採兩房間隔，望開揚景，以593.8萬易手。資料圖片
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        據星島地產網報道，二手再錄減價成交個案，中原分行經理陳子麟表示，九龍灣德福花園I座低層10室，面積436方呎，採兩房間隔，望開揚景，以593.8萬易手，呎價13619元，據悉，新買家為同區上車客，原業主於14年以378萬購入，現易手帳面獲利215.8萬。

        香港置業高級聯席董事胡耀才表示，長沙灣碧海藍天座中高層D室，面積505方呎，兩房間隔，望樓景，原先叫價880萬，議價後減價75萬，以約805萬成交，呎價15941元，據了解，原業主於05年以約322.1萬購入，是次轉售帳面獲利約482.9萬。

尚築減價至390萬易手

　　利嘉閣助理分區董事黃永全稱，元朗尚築低層23室，面積約251方呎，為開放式間隔，望池景，原先叫價420萬，及後減價30萬，以390萬沽出，呎價15538元。據悉，原業主於15年6月，以約306.5萬購入，現轉手帳面獲利約83.5萬。

龍門居每呎9258元沽

　　祥益高級區域經理黃慶德表示，屯門居屋龍門居12座中層B室，面積431方呎，兩房設計，獲區內首置客垂青，以399萬（居二價）購入作自住，呎價9258元，屬市價水平，原業主於11年以約115.5萬（居二價）購入，是次轉手帳面獲利約283.5萬。

　　中原分區營業經理胡耀祖表示，馬鞍山聽濤雅苑9座中層H室，面積650方呎，三房連套房間隔，原先叫價約880萬，議價後以850萬易手，呎價13077元，據悉，新買家為用家，原業主於12年以約543萬購入，是次沽出單位帳面獲利約307萬離場。
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