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﻿藍灣半島2.1萬租出

2019-10-09 列印
　　二手再錄減價租務個案，Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島9座中層F室，面積506方呎，屬兩房戶間隔，望內園景，獲租客以2.1萬租入，呎租約41.5元，據了解，業主於00年以288.4萬購入，租金回報約8.7厘。

泓景臺每呎20.7元承租

  美聯首席高級營業經理鄧偉傑表示，長沙灣泓景臺1座高層D室，面積492方呎，屬兩房間隔，獲區內客承租，月租2萬，呎租約40.7元。據悉，業主於11年8月以432萬購入，租金回報率約5.6厘。

　　利嘉閣分區經理黃祥湧稱，堅尼地城寶雅山中層B室，面積約716方呎，屬三房連套房間隔，望山景，原先叫租42000元，經議價後減價2000元，以40000元獲承租，呎租約56元，據悉，業主於10年2月以904.1萬購入，現租出享租金回報率約5.3厘。
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