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﻿YOHO兩房1.35萬租出

2019-10-10 列印
　　二手再錄減價租務個案，Q房網助理營業經理衛國雄表示，元朗PARK YOHO VENEZIA 7B座中層B室，面積497方呎，屬兩房間隔，望山景，獲租客以1.35萬租入，呎租約27.2元。據了解，業主於16年以595.3萬購入，租金回報約2.7厘。

　　香港置業首席聯席董事文愛玲表示，奧運站維港灣5座中層C室，面積703方呎，三房間隔，議價後以3.2萬租出，呎租45.5元，據了解，新租客為家庭客，業主於17年以約1380萬購入，租金回報2.8厘。

　　利嘉閣市務經理林敏表示，西灣河嘉亨灣2座低層H室，面積約490方呎，兩房間隔，望海景，經議價後以20500元租出，呎租約42元。

　　據悉，原業主於今年4月以950萬購入，現租出享租金回報率約2.6厘。
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