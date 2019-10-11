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﻿藍灣半島呎租37.5元

2019-10-11 列印
　　二手再錄減價租務個案，Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島2座中層E室，面積565方呎，三房連套房間隔，以2.12萬租出，呎租37.5元。據了解，業主於00年以368.2萬購入，租金回報6.9厘。

　　香港置業首席區域董事蘇國榮表示，南昌站匯璽II第5B座高層J室，面積346方呎，一房間隔，望開揚景，議價後以1.85萬租出，呎租53.5元。業主於18年9月以887萬購入，租金回報2.5厘。

　　利嘉閣高級經理劉景駿表示，東涌昇薈2座中層A室，面積1144方呎，三房間隔，望海景，原叫租36000元，議價後以32000元獲承租，呎租28元。據了解，業主於15年1月以991.6萬購入，現出租可享租金回報3.9厘。
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