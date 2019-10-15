﻿太古城恆天閣兩房1200萬沽售

香港置業高級聯席董事張仲賢表示，大角咀港灣豪庭8座高層A室，面積369方呎，兩房間隔，原先叫價730萬，議價後減價70萬，以約660萬成交，呎價17886元，據了解，原業主於15年以約512萬購入，是次轉售帳面賺約148萬。
利嘉閣分行經理劉玉華稱，上水威尼斯花園2座高層B室，面積約437方呎，為兩房間隔，望開揚景，以490萬易手，呎價11213元，據悉，原業主於14年9月以約320萬買入，現沽出轉手帳面獲利約170萬。
藍灣半島三房連套房930萬易手
中原高級分行經理李偉寧稱，小西灣藍灣半島2座高層E室，面積565方呎，3房連套房間隔，景觀開揚，以930萬易手，呎價16460元，原業主於01年以318萬買入，帳面獲利612萬。
世紀21奇豐區域經理吳元利表示，沙田居屋愉翠苑愉廉閣高層4室，面積516方呎，兩房間隔，望園景，原先叫價635萬，減價85萬，以550萬（居二價） 承接，呎價10659元，屬低市價水平。據了解，原業主於01年8月購入，當時作價117.2萬（未補地價），帳面獲利432.8萬。
美聯高級營業經理湯少建表示，天水圍嘉湖山莊樂湖居2座低層B室，面積約633方呎，3房連套房間隔，望公園景，獲外區首置客以580萬成交，呎價9163元。