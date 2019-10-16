﻿海翩滙兩房768萬沽

祥益分行經理黃文樂表示，屯門良景邨1座高層10室，面積443方呎，兩房間隔，獲區內客垂青，成交價210萬（未補地價），呎價4470元，屬市價水平，買家為區內客。原業主於11年以22.77萬（未補地價）購入，轉手帳面獲利187.23萬。
利嘉閣高級經理劉景駿表示，東涌昇薈7座中層B室，面積1033方呎，三房間隔，望園景，以1083萬易手，呎價10484元。據了解，原業主於13年以766.7萬購入，現轉手帳面獲利316.3萬。
海天晉呎價1.61萬
中原副區域營業經理王勤學表示，元朗世宙3座高層A室，面積643方呎，三房間隔，原叫價870萬，議價後減至828萬沽出，呎價12877元。原業主於16年以776.3萬購入，轉手帳面獲利51.7萬。
世紀21溢榮客戶經理林曉怡表示，筲箕灣東盛苑高層1室，面積559方呎，原叫價650萬，累減20萬，以630萬（綠表價）沽出，呎價11270元。據了解，原業主於00年以146萬（未補地價）購入，帳面獲利484萬離場。
香港置業首席高級營業經理林浩德表示，將軍澳海天晉5座中層C室，面積670方呎，三房連套房間隔，原叫價1300萬，議價後以1080萬沽出，呎價16119元。