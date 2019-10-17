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﻿筲箕灣形薈呎租51元

2019-10-17 列印
　　二手再錄減價租務個案，Q房網營業經理陳諺東表示，筲箕灣形薈2座低層B室，面積353方呎，一房間隔，望開揚市景，獲租客以1.8萬租入，呎租51元。據了解，業主於17年以845萬購入，租金回報2.6厘。

　　香港置業營業經理郭詠詩表示，香港仔南津‧迎岸低層D室，面積195方呎，開放式間隔，望樓景，以1.05萬租出，呎租53.8元。據悉，新租客為單身客。

  利嘉閣首席聯席董事黃靜顏稱，粉嶺高爾夫．御苑7座高層H室，面積276方呎，開放式間隔，享高爾夫球場景觀，獲租客以8500元承租，呎租31元。

  據悉，業主於17年11月以479.8萬購入，租金回報率2.1厘。
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