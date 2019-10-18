上水名都呎價1.15萬
中原分行經理曾顯業表示，東涌海堤灣畔1座中層E室，面積508方呎，兩房間隔，享海景，以660萬易手，呎價12992元，新買家為新婚人士，購入作自住用途。原業主於05年以212萬購入，現轉手帳面獲利448萬。
香港置業首席聯席董事曾家輝表示，長沙灣海柏匯高層C室，面積277方呎，望海景，一房間隔，原叫價580萬，議價後以538萬成交，呎價19422元。原業主於16年以407.4萬購入，是次轉售帳面賺130.6萬。
世紀21奇豐分行經理黃宗信表示，馬鞍山新港城K座中層7室，面積363方呎，兩房間隔，望南面，原叫價610萬，其後減價10萬，以600萬元獲買家承接，呎價16529元。據了解，原業主於09年以195萬購入，帳面獲利405萬。
祥益分行經理林家倫表示，天水圍嘉湖山莊翠湖居3座高層D室，面積543方呎，三房間隔，獲區內首置客垂青，成交價570萬，呎價10497元，屬市價水平。
淘大兩房反價15萬沽
利嘉閣聯席董事鮑允中稱，九龍灣淘大花園I座中層7室，面積378方呎，兩房間隔，原叫價600萬，其後業主反價15萬，並以615萬易手，呎價16270元。據了解，原業主於08年以189萬購入，現轉手帳面獲利約426萬。