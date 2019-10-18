環海．東岸一房月租1.5萬

美聯區域經理佘錦驊表示，筲箕灣柏匯中層D室，面積328方呎，一房間隔，開放式廚房，以月租2萬租出，呎租61元，租客為同區客。業主於16年以652.7萬購入，租金回報3.7厘。
香港置業首席分區董事文啟光表示，長沙灣宇晴軒3座高層B室，面積441方呎，兩房間隔，望開揚遠景，議價後以1.85萬租出，呎租42元。
據悉，新租客為夫婦。業主於16年7月以575萬購入，現享回報3.9厘。
香港知專設計學院十五歲女學生陳彥霖，上月全裸浮屍油塘海面，有人質疑其死因可疑。陳母何女士現身澄清，強調女兒是自殺，不是被殺，懷疑她生前受思覺失調困擾。何女士希望謠言盡快停止，還她及已逝女兒一個寧靜。 ...
2019-10-18
中國電訊設備商華為創辦人任正非於周三接受多個外媒訪問，當中他提及若美國繼續限制華為產品，華為可能失去5G技術領導地位。 據任正非周三接受日本共同社專訪時表示，即使中美關係受貿易戰影響，但他不認為會出現...
2019-10-18
美國太空總署周二宣佈，安排兩名女太空人科克（Christina Koch，圖右）和邁爾（Jessica Meir，圖左）於周五離開國際太空站，一同進行太空漫步，到時將會締造歷史，成為歷來第一次「全女班」太空漫步。 兩位女太空人將於美國東岸時間周五早上七時五十分（香港時間同日晚上七時五十分）離開國際太空站的太空艙，執行任務。她們將負責修理一台損壞了的充電裝置，預計整個過程持續超過五小時，到時會由太空總署電視台及官方網站直播。 這次「全女班」太空漫步原定於今年三月進行，但由於其中一位女太空人沒有合適尺碼的太空衣，行動被逼告吹，改由一名男太空人取代。
2019-10-18
據「星島地產網」報道，二手頻錄用家承接，美聯助理區域經理楊浩鴻表示，上水名都3座低層H室，面積376方呎，兩房間隔，議價後以433萬易手，呎價11516元，買家為同區首置客。原業主於09年以126萬購...
2019-10-18
英國與歐盟達成脫歐協議，雖然英國國會是否通過仍是未知數，但市場對此仍審慎樂觀，加上市場對美企第三季度業績看法正面，美股周四早段高開。杜指早段曾升110點，升至約27110點水平，升幅約0.4%。標普指...
2019-10-18
巴黎聖日耳門三大射手尼馬、卡雲尼及基利安麥巴比皆受傷患困擾，還有借將莫路伊卡迪撐起鋒線。後者各賽事近兩場入兩球領軍全勝，也揚言在法國生活愜意，今晚法甲勢再次率隊作客擊敗尼斯，為下周二歐聯作客布魯日振聲威，讓球主客和讓一球「客勝」無問題。 除了尼馬剛於國際賽期拉傷左大腿肌肉，聖日耳門還有卡雲尼及麥巴比兩名射手早已養傷，其中據報卡雲尼的臀部傷患剛康復，惟僅復操數天，未能趕及今晚復出。幸而，伊卡迪不同戰線對上兩仗各入一球，助球隊全勝，教練杜曹盛讚道：「他證明了自己是有能力奠定勝局的球員，我相信此子愈踢愈有信心。」 主隊尼斯三仗不勝 伊卡迪去季因續約問題而跟國際米蘭鬧翻，從此被打入...
2019-10-18
Jennifer Lawrence今年2月宣布與34歲的紐約Gladstone藝廊總監Cooke Maroney訂婚後，有消息傳岀二人將於10月19日星期六舉行婚禮了，與此同時婚禮地點亦同步曝光，我們...
2019-10-18
本月底踏入54歲嘅不老城城郭富城，趁下月開拍新片前，近日不時撇下兩個寶貝囡陪愛妻方媛（Moka）。繼日前恩愛夫婦被影到拍拖行維園放閃，日前周日晚上，城城揸辣跑載青春人妻去淺水灣高調浪漫遊。當晚，保鮮人...
2019-10-18
公屋短缺，市民等上樓，等到頸都長。房委會原定目標，是一般申請人平均輪候三年上樓，但近年不能達標，最新平均輪候時間延長至五點四年。《施政報告》提出增建過渡性房屋，給基層暫住，目標正確，但必須做到快捷、高質和安全，以免重蹈數十年前臨時房屋區出現的問題。 運房局局長陳帆昨天解說「過渡性屋邨」計劃，其中一個項目，是在錦田興建小型屋邨，提供五百至七百個單位。按照政府的構思，不是蜻蜓點水式，而是在未來三年提供一萬個過渡房，即平均每年三千三百多個。 提到過渡房概念，較年長的港人會聯想到港英政府年代的臨時房屋區，兩者性質相似。當年臨屋區急就章建造，環境惡劣，交通不足，出現衞生和治安問題。但...
2019-10-18
本年度的英國草地賽事馬季，於明日雅士谷馬場舉行完冠軍錦標賽馬日便結束，冠軍騎師誰屬，亦以明日賽後成績做結算，但莫艾誠由於大幅領先對手，故可篤定提早成為今年的英國冠軍騎師，初次封王的他日前接受當地傳媒訪問表示，今年所贏出的眾多頭馬中，他印象最深刻是騎「迪雅卓」在古活馬場贏出蘭秀錦標，而「迪雅卓」將於明日在雅士谷馬場競逐英國冠軍錦標，莫艾誠指倘若臨陣場地正常，馬兒當可再次發揮出應有實力，有望再次贏出大賽，「迪雅卓」目前在彼邦的外圍賠率是十一倍。香港時間明晚舉行的冠軍錦標賽馬日，香港馬會將直播受注。 馬場浮世繪
2019-10-18