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環海．東岸一房月租1.5萬

2019-10-18 列印
　　二手再錄減價租務個案，利嘉閣分行經理黃旨焌表示，紅磡環海．東岸1B座高層F室，面積275方呎，一房間隔，享海景，原叫租16000元，議價後減租1000元，以15000元租出，呎租55元。據悉，業主於19年4月以678.4萬購入，現租出享租金回報率2.7厘。

　　美聯區域經理佘錦驊表示，筲箕灣柏匯中層D室，面積328方呎，一房間隔，開放式廚房，以月租2萬租出，呎租61元，租客為同區客。業主於16年以652.7萬購入，租金回報3.7厘。

　　香港置業首席分區董事文啟光表示，長沙灣宇晴軒3座高層B室，面積441方呎，兩房間隔，望開揚遠景，議價後以1.85萬租出，呎租42元。

  據悉，新租客為夫婦。業主於16年7月以575萬購入，現享回報3.9厘。
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