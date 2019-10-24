美孚兩房688萬易手
美聯聯席區域經理陳鋒表示，元朗世宙3座高層J室，面積422方呎，兩房間隔，享開揚市景，議價後以640萬成交，呎價15166元。原業主於16年以561.5萬購入，是次轉手帳面賺78.5萬。
世紀21領先置業執行董事許名鋒表示，紅磡海濱南岸5座低層A室，面積432方呎，以787萬沽出，呎價18218元。據了解，原業主於09年以315萬購入，帳面獲利472萬。
祥益分行經理林家倫表示，天水圍栢慧豪廷7座高層F室，面積510方呎，兩房間隔，獲區外首置客垂青，以608萬購入作自住，呎價11922元，屬市價水平。原業主於14年以413萬購入，是次轉手帳面獲利195萬。
利嘉閣助理分區經理武秉強稱，小西灣藍灣半島8座中層F室，面積465方呎，兩房間隔，望山景，原叫價820萬，議價後以785萬易手，呎價16882元。據悉，原業主於01年以244.2萬購入，現轉手帳面獲利540.8萬。
峻瀅每呎1.43萬沽
中原副分區營業經理柯勇表示，將軍澳峻瀅5座高層E室，面積502方呎，兩房間隔，望山景，以720萬成交，呎價14343元。據了解，原業主於12年以364萬購入，現轉手帳面獲利356萬離場。